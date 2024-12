Gala Montes explota contra fan y exige que “no le den órdenes” en medio de la polémica por el fin de ‘Garime’

Gala Montes no se ha librado de las críticas tras anunciar el fin de su ship con Karime Pindter, ‘Garime’. Muchos internautas están molestos por esta situación y no han dudado en reclamarle por “utilizar” a la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ para “conseguir atención”.

En medio de todo esto, la actriz realizó una transmisión en redes sociales para convivir con sus seguidores. Como era de esperarse, en la emisión hubo muchos detractores que empezaron a dejarle comentarios negativos.

Por supuesto, la también cantante no dejó pasar esta situación y, muy a su estilo, respondió a sus “haters”, principalmente a uno que, aparentemente, le quiso dar “un buen consejo”.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Gala Montes confronta a fanático que le dio una “recomendación”

La “discusión” comenzó después de que un internauta le aconsejara que se “alejara”, al menos por un tiempo, de las redes sociales.

Estas palabras hicieron explotar a Gala, quien aseguró que jamás dejaría de compartir su vida en internet y dejó claro que nadie “puede darle órdenes”.

Gala Montes “No me estés diciendo qué hacer. No las voy a dejar. ‘Aléjate de las redes’, no me voy a ir. No quiero”

La famosa también aseguró que “siempre tiene la razón”, algo que, según ella, ha logrado demostrar con el pasar del tiempo.

“Todo lo que les he dicho, lo respaldo con hechos, gente. Eso es lo que no han visto. Me han crucificado muchas veces, pero, ¿les digo algo? Siempre he tenido la razón. Ni siquiera es que me den la razón. Yo me doy la razón, es mi vida”, expresó.

JAJAJA ahora hasta el pndj0 del Icho se mete a regañar a las lenchas fans de Gula, de verdad esto es un carnaval. pic.twitter.com/2CtTc7Zitv — Q U E E N (@dimeperra) December 27, 2024

Internautas reaccionan a las palabras de Gala Montes

Las declaraciones de Gala Montes crearon mucha polémica en redes. Si bien algunos le dieron la razón, otros aseguraron que era una “hipócrita”, señalando que “el tiempo realmente le dio la razón a Adrián Marcelo”, quien llegó a declarar que Gala solo utilizaba el “auge” del ship ‘Garime’.

Algunos comentarios en redes fueron:

“Ya dejen en paz a Gala”

“Al único que el tiempo le dio la razón fue a Adrián Marcelo. Hoy más que nunca se comprueba que esta loca solo se cuelga de movimientos para poder tragar”

“Puro ardido está en contra de Gala”

“La soberbia hecha persona”

“Está medio desequilibrada”

“Ni humildad tiene”

¿Cómo inició el ‘Garime’ y por qué terminó?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes y Karime Pindter protagonizaron muchos momentos románticos y se esperaba que, al salir del show, iniciaran una relación.

En diversas entrevistas, la actriz admitió tener cierta atracción por Karime. En tanto que esta última siempre dijo que solo había una amistad entre ellas, dejando ver que, tal vez con el tiempo, podría desarrollarse algo más.

Todo terminó cuando la también cantante reveló que tenía un noviazgo con su mánager, Icho, “desde hace algún tiempo”, algo que molestó al público. Hasta ahora, Karime no se ha pronunciado sobre el tema.

