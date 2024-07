Susana Zabaleta da atrevido obsequio a Maryfer Centeno para que no se apague la llama en su matrimonio

El pasado fin de semana, Maryfer Centeno contó a sus seguidores que vivió momentos de vergüenza cuando intentó sorprender a su esposo Carlos Marín, con quien lleva más de nueve años de casada, para tener una noche romántica.

La grafóloga compartió con sus seguidores que su pareja la llamó “psicópata de Netflix”, luego de que ella intentó hacerle una sorpresa para pasarla bien.

Maryfer Centeno / X: @Grafocafe

Maryfer Centeno intenta sorprender a su esposo, Carlos Marín, con look romántico y sale mal

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también colaboradora del programa ‘Hoy’ destapó con sus seguidores el atuendo que ocupó para verse muy guapa con su esposo, pero todo salió mal.

En las imágenes se puede ver a la grafóloga con un vestido completo de rosas de la marca Carolina Herrera acompañada de una peluca de color rosa.



“Me acaba de pasar algo horrible. Me arreglé, según yo, muy sensual para mi esposo y cuando llegó me dijo: ‘Pareces psicópata de Neftlix’”. Maryfer Centeno

Agregó: “Llevo dos horas esperándolo… Para arreglarme y así. Me puse unos tacones, padres y todo y Carlos dijo: ‘Ay, pareces una psicópata de Netflix’. ¿Verdad que no?”.

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar. Aunque algunos congeniaron con el esposo de Maryfer, hubo quienes no tardaron en decirle que se veía hermosa con su look.

Así lo contó Maryfer Centeno:

Susana Sabaleta le hace obsequio a Maryfer Centeno para encender la llama en su matrimonio

Una de las personalidades que también habría reaccionado al problema de Centeno fue Susana Zabaleta, dado que le dio unos consejos para mantener encendida la llama en su matrimonio.

A través de su cuenta oficial de Tiktok, Maryfer Centeno compartió con sus seguidores el gran obsequio que le dio ‘la Zabaleta’ para así dejar anonadado a su esposo.

“Como ustedes saben, el día sábado tuve un altercado con Carlos y esto ocasionó que mi amiga Susana Zabaleta dijera: ‘Maryfer, tenemos que hablar muy seriamente. Un Carolina Herrera (vestido) no es lo más apropiado’”, dijo.

“La que sabe, sabe. Entonces, hoy en la mañana me hizo favor de darme un regalito… Me dijo: ‘A ver, Maryfer, las cosas se hacen así’. Así que me hizo el favor de regalarme esta faldita que es preciosa”. Maryfer Centeno

La joven presumió la prenda que le regaló Susana para sorprender a su esposo. Por esta razón, Centeno añadió que espera que su pareja valore las buenas intenciones de sus amigos para que ellos la pasen bien juntos.

“Yo espero que Carlos sepa agradecer las buenas intenciones de mi amiga (Susana Zabaleta)… Esto sí, no me lo esperaba… Me dio dos que tres consejos con el fin de que Carlos no me vuelva a decir ‘la psicopata de Netflix’”, agregó.

Al momento, Susana Zabaleta no ha revelado qué más consejos le dio a Maryfer Centeno para pasarla muy bien junto a su esposo, Carlos Marín.

Así lo dijo Maryfer Centeno: