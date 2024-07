¡Robbie Mora resultó mantenido! Yaritza habla del wapayaso: “No me tomaría en serio, porque no tenía dinero”

Entrevistamos en exclusiva a la integrante de Mazatlán Shore, Yaritza Lara, mejor conocida como ‘la Potra’ (26 años), y nos platicó sobre el amorío fugaz que vivió con el exwapayaso, Robbie Mora (26), quien la negó por no tener el dinero suficiente. Se conocieron en el exitoso reality ‘Enamorándonos’ en 2021.

¿Cómo fue el amorío entre ‘la Potra’ y Robbie Mora, el exwapayaso’?

“Conocí a Robbie en ‘Enamorándonos’. Recuerdo que yo estaba en el programa y él entró como ‘amoroso’. En ese entonces yo tenía novio, pero cuando lo vi entrar me enamoré instantáneamente (ríe)”, dijo.

“Después rompí con mi novio y comencé a tirarle la onda a Robbie. Me sentía en las nubes porque se me hace muy guapo. Teníamos un romance fuera del programa, todo a puerta cerrada. No entendía por qué, hasta que descubrí que él andaba con su mánager”, reveló.

Luis Pérez / Archivo TVNotas

“Me ponía triste cuando lo veía irse en las camionetas de la mánager. Pensé: ‘¿Por qué no tengo dinero para dárselo?’. Qué mal estaba de mi cabeza. No iba a dejar sus comodidades por alguien que se enamoró de él. Un día me arriesgué a pedirle una cita en el programa y me bateó a nivel nacional. Una noche antes habíamos estado en la cama”, confesó.

“Él lo negaba, pero siempre lo veía con los carrazos. Sabía que a mí no me iba a tomar en serio porque yo no tenía dinero para comprarle coches, departamento o pagarle sus cosas. Un día le dije: ‘Vente a vivir conmigo. No importa que yo sea la otra’ (ríe)”. Yaritza Lara

Yaritza confesó que el exwapayaso la ha buscado

“Tiene mucho que no hablo bien con él. Siempre fue una persona fría, interesada e inteligente. ¡Me rompió el corazón! Pero me sigue escribiendo en las madrugadas. Quiere saber qué es lo que hago o anda de curioso. Pero ya no soy la misma”, comentó.

Yaritza no está dispuesta a pagar por alguien que ya tuvo. “Me aferré a él por su físico, su forma de tratarme y porque es muy bueno en la cama. Hace buenas chambas. Sabe satisfacer a una mujer. ¡Es tremendo!”, aseveró.

“Al batearme mi orgullo se volvió más grande. Hoy soy toda una ‘Potra’. No les voy a negar que hace como un año volvimos a vernos y pasó de todo”. Yaritza Lara

“Trato de no responderle los mensajes. De repente me busca y me escribe en Instagram, pero cuando se da cuenta de que lo dejo en visto y no le respondo, anula todos los mensajes. Actualmente no pagaría por alguien que ya tuve. Si no me dan el papel de la oficial, no quiero nada”, concluyó.

¿Quién es Yaritza Lara?

Yaritza Lara ‘la Potra’, formó parte de las concursantes del reality Enamorándonos en TV Azteca.

En 2021 lanzó al mercado su primer sencillo, ‘Mi talismán’. En 2022 participó en la obra de teatro Amor de tres.

Hace poco terminó las grabaciones de Mazatlán shore.

