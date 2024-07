Inés, exconductora de ‘Venga la alegría’, gana patria potestad de sus cuatro hijos

La tarde de este lunes 1 de julio trascendió que Inés, exconductora de programas como ‘Venga la alegría’, ‘Ventaneando’, ‘Los 25+’, ‘Cuéntamelo ya!’, entre otros, logró ganar la patria potestad de sus cuatro hijos, fruto de su relación con su ex, Javier Díaz

Recordemos que la presentadora fue denunciada por violencia intrafamiliar. Por esta razón, le ordenaron presentar a cuatro de sus siete hijos para una entrevista o bien valoración psicológica.

Por su parte, Inés promovió un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 10.

Archivo TVNotas

Te puede interesar: Roxana Castellanos se lanza contra Ferka; la señala de haberle “bajado el novio” a su amiga Mayte Carranco

Inés gana patria potestad de sus cuatro hijos con Javier Díaz

Ahora la comunicadora Vicky López, dio a conocer en el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, que una amiga de la expresentadora le había dicho que Inés ganó la patria potestad de sus cuatro hijos, que procreó con su ex, Javier Díaz.



“Acaba de ganar. El viernes le dieron el amparo. Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos, pero ya la ganó Inés”. Vicky López, ‘Todo para la mujer’

No te pierdas: Esposa de Paul Stanley festeja el lujoso baby shower de su bebé; así fue la gran fiesta

Archivo TVNotas

Mira: Nodal tiene un detalle romántico con Ángela Aguilar en pleno concierto en París ¡Cautivó a todos!

“Ya le notificaron y ya definitivamente no. Él le quería quitar la patria potestad por el problema legal que tiene ella, y no. Él ya no se los puede quitar”, concluyó. Recordemos que en su momento se dijo que Javier Díaz demandó la patria potestad para el papá de él y pedía que Inés diera pensión alimenticia.

Inés tiene otros tres hijos, fruto de su matrimonio con Víctor Álvarez Puga.

Así lo dijo Vicky López: