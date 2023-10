Lolita Cortés fue diagnosticada con cáncer de mama; se sometió a una doble mastectomía

Lolita Cortés contó su proceso contra el cáncer de mama en el mes rosa, haciendo consciencia sobre tema porque en su caso, la enfermedad no se detectó en la mastografía.

En el marco del mes rosa de sensibilización sobre el cáncer de mama, Lolita Cortés reveló ante las cámaras de Venga la alegría que le detectaron cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía.

“Hace muchos meses fui a una visita al doctor y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno de mi mama izquierda”, comentó en Venga la alegría.

“Y yo, ‘okay, ¿qué hay que hacer?’, (respondieron) ‘sacar el tumor’. Sacamos el tumor a los 15 días y entonces el doctor y me dice, ‘es cáncer, necesitamos hacer mastectomía’, ‘okay’ (contestó) y en tres semanas más se hizo la mastectomía”, contó.

La mastectomía consiste en retirar el seno y el pezón, lo que es un duro procedimiento para las mujeres que lo requieren para salvar su vida. Respecto a cómo esto le ha afectado emocionalmente al quitar los dos senos, Lolita dijo: “Claro que he tenido como tres, cuatro días que digo, ‘¿qué pasó?’ Me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido… A mí las mamas no me hacen más ni menos mujer, esta no es mi carrera, mi carrera es la voz, es la actuación”.

La querida juez de ‘La academia’ explicó que no recibirá quimioterapias ni radioterapias, pero sí se someterá a un fuerte tratamiento hormonal durante cinco años de remisión: “Es un tratamiento hormonal, no me van a meter a quimios o radioterapias porque me puede debilitar mucho pero vamos con un tratamiento hormonal muy agresivo durante cinco años y ya después veremos”.

Lolita ha enfrentado el diagnóstico y la operación con una gran actitud: “Estoy en remisión cinco años y como dice el doctor, ‘un día que tú dejes de hacer el tratamiento, le das la oportunidad al cáncer de regresar.’ Ah bueno pues no lo vamos a dejar de hacer, disciplina y vamos para adelante”.

Lolita no se ha dejado vencer ante la enfermedad y lo ha tomado con la mejor actitud posible / Facebook: La Academia

Lolita dio detalles sobre su diagnóstico para que las personas tomen más precauciones para la detección oportuna del cáncer de mama y sorprendió al compartir que el cáncer no salió en la mastografía pese a que lo realizaba periódicamente: “El doctor estaba impresionado de la mastografía que yo tuve, hasta que me hizo el ultrasonido venía el grado de malignidad y no venía el tamaño del tumor y cuando quita el tumor, lo que él tocaba y lo que yo toqué que para mí no era una bola, era la punta del iceberg. Era como un cangrejo agarrado al músculo, era inmenso”.

Igualmente, la actriz ha tenido algunos días en los que se permite sentir lo que está sucediendo, pero no se ha dejado vencer, siendo su familia su gran motor para seguir: “Lo que quiero decirles a las mujeres, es que yo sé que la palabra ‘cáncer’ como tal nos lleva a la tristeza, al fallecimiento… por favor continúen. Claro, es algo muy fuerte pero la vida sigue, yo tengo que trabajar, tengo mis nietos, tengo mis hijos, estoy en las dos obras de teatro. No es sinónimo de muerte, por favor”, compartió, mostrando un recipiente donde sigue drenando después de la operación.

Y reiteró con una gran sonrisa, que no se dejará vencer para vivir por su familia: “Hay una frase que dice, ‘yo moriría por mi familia’, perdónenme, yo no; yo quiero vivir para mi familia, yo quiero vivir para mis nietos”, concluyó.