DJ que ha participado en Tomorrowland padece extraño cáncer: Se someterá a “agresivo” tratamiento

Durante el 2025 la cantante británica, Jessie J, anunció que padecía cáncer de mama, y por tanto, tendría que someterse a una cirugía para posteriormente pausar su gira. La noticia generó preocupación en redes sociales y a lo largo de los meses fue mostrando el proceso que llevó para su recuperación.

Ahora, una famosa DJ y productora musical conmocionó a sus seguidores al anunciar que fue diagnosticada con cáncer. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la artista compartió que los resultados de una reciente biopsia confirmaron el resultado y que en los próximos días iniciará un tratamiento de quimioterapia que describió como agresivo.

¿Qué famosa DJ anunció recientemente que padece cáncer?

Hace cuatro días, Beatriz Martínez, mejor conocida como “B Jones” publicó un primer video desde el hospital en el que explicaba que se sometería a estudios médicos para descartar complicaciones. En ese momento, la DJ se mostró tranquila y confiada en que se trataba de un tumor benigno. Sin embargo, en una nueva grabación, realizada desde la cama del hospital, confirmó que los resultados no fueron los esperados.

Hola familia, probablemente estoy grabando el vídeo más difícil de vida, pero también el más inspirador. Como sabéis, me hice una biopsia y, aunque parecía que era un tumor benigno, resulta que tengo cáncer. Es un cáncer linfático que voy a superar cien por cien. Beatriz Martínez, “B Jones”

La artista también reflexionó sobre la enfermedad, señalando que “es parte de la vida” y recordando que muchas personas atraviesan situaciones similares.

¿Cómo será el tratamiento al que se someterá la DJ española “B Jones”?

Dentro del mismo mensaje compartido en redes, B Jones añadió que el tratamiento ha comenzado desde hace unos días, dado que ya se había sometido a una operación de cuello:

“ Ahora, después de la biopsia y de la operación en el cuello, tengo que estar recuperándome y se me está curando bien. De momento, me siento fuerte ”, dijo Martínez.

El asunto no quedó ahí, ya que algo que alarmó a fans, seguidores y colegas, fue que mencionó que el tratamiento que llevará a cabo será algo “agresivo”, pero que para poder afrontarlo necesita del apoyo de su comunidad y de una actitud positiva:

Después voy a empezar con la quimioterapia, que parece que va a ser agresiva, pero vosotros sabéis que yo puedo con ello. (...) Mi plan es seguir con la música y quiero que la bailéis y la disfrutéis hasta que yo pueda volver a la cabina. B Jones

¿Quién es la DJ española, B Jones, quien anunció recientemente que padece cáncer?

Beatriz Martínez, conocida como “B Jones”, es una figura clave de la música electrónica española. Fascinada por los ritmos electrónicos, comenzó a formarse de manera autodidacta y posteriormente perfeccionó sus habilidades como DJ, enfocándose en estilos como el electro house, big room y progressive house.

B Jones hizo historia al convertirse en la primera DJ española en actuar en el escenario del festival Tomorrowland, uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo. A lo largo de su carrera ha compartido escenario y colaborado con artistas de talla internacional como David Guetta, consolidando una proyección global.

Además de su faceta como DJ, Beatriz Martínez ha desarrollado una sólida carrera como productora musical, lanzando temas que han sido bien recibidos tanto por el público como por la industria.

