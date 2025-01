El programa ‘Me caigo de risa’ ganó el premio internacional Rose d´Or latinos: Entrevista con Eduardo Suárez

‘Me caigo de risa’, el original programa de improvisación, destreza y agilidad mental, producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, recibió el reconocimiento Rose d’Or latinos 2025 en la categoría de Producción de entretenimiento, de comedia o variedades.

Los premios Rose d’Or se celebran en Europa desde 1961 y este año se realizó la segunda edición de los Rose d’Or latinos, galardón que reconoce la excelencia en la creación de programas de televisión y audio en América Latina, el mercado hispano de Estados Unidos, España y Portugal.

Elenco de ‘Me caigo de risa’ y Eduardo Suárez su productor / @mecaigoderisaof Redes sociales

‘Me caigo de risa’ fue elegido entre 350 producciones inscritas en los premios Rose d’Or latinos

En esta edición de los Rose d´Or latinos, ‘Me caigo de risa’ fue elegido entre 350 producciones inscritas. El jurado calificador estuvo integrado por 180 ejecutivos de empresas lideres en la industria de contenidos audiovisuales en Iberoamérica.

Respecto a este importante reconocimiento, el productor Eduardo Suárez señaló que es un orgullo representar a TelevisaUnivision internacionalmentes. “Obtener este galardón nos estimula a todos los que participamos en ‘Me caigo de risa’ para seguir esforzándonos por ofrecer a las audiencias un producto realizado con los más altos estándares de calidad”.

El programa ‘Me caigo de risa’, producción de Eduardo Suárez, Virginia Ramírez y Yahir Vega se ha mantenido en todas sus emisiones como líder de audiencia de la programación del canal 5, y se ha consolidado como uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión abierta en México.

Temporada 10 de ‘Me caigo de risa’ / @mecaigoderisaof

En México es donde más temporadas se ha hecho el formato de comedia de ‘Me caigo de risa’

Eduardo Suárez también nos comentó: “Estamos muy agradecidos con el público y con la gente de la industria que es quien votó en esta ocasión. Somos el país que más temporadas ha hecho de este formato, el país que más programas ha producido y el país que más dinámicas le ha desarrollado a la misma licencia”.

En cuanto a cuál ha sido la clave para el éxito, nos dijo: “Nunca nos la creemos y sabemos que es trabajo de todos los días, que hay que renovarnos cada que nos anuncian que habrá una nueva temporada y preocuparnos como si fuera la primera. También nos ocupamos de cómo podemos hacer lucir mejor al elenco, con qué dinámica se va a sentir más cómodo Faisy. Además, hay un gran equipo de producción”.

Sobre cómo le han hecho para elegir al elenco adecuado, señaló “empezamos viendo quién encajaba mejor y así se fue formando la familia disfuncional. Después ya vimos qué tipo de personalidades le faltaban al programa y que podían encajar. Y hay talento que ha estado desde las primeras temporadas y reparto que se ha ido integrando para lograr lo que actualmente tenemos: un elenco muy sólido que se entienden muy bien entre ellos. Siempre buscamos el trabajo en equipo”.

Ya hay fecha de estreno de la nueva temporada de Me caigo de risa / Instagram: @faisirrito

Eduardo Suárez habla de la nueva temporada 2025 de ‘Me caigo de risa’

Hasta el momento no se ha anunciado si ‘Me caigo de risa’ tendrá nueva temporada en este 2025. Se lo preguntamos a Eduardo, quien nos respondió: “Nos encantaría y creo que nos la merecemos, pero no hay nada confirmado. El año pasado nos enteramos como por marzo que la íbamos a hacer para verano para que estuviera al aire al mismo tiempo que ´La casa de los famosos´. Este año no hemos tenido información, pero esperamos que para marzo nos den luz verde. Nosotros, tanto los que estamos delante como detrás de cámaras, estamos preparados para una temporada 11”.

En la temporada 10 de ‘Me caigo de risa’ se contó con el querido Faisy, además de otros grandes actores de comedia como:



José Manuel Lechuga,

Mariazel, a pesar de su avanzado embarazo,

Ricardo Fastlicht,

Yurem,

Gaby Platas,

Ricardo Margaleff,

Jessica Segura,

Poncho Borbolla y

Mauricio Nieto, entre otros.

‘Me caigo de risa’ estuvo nominado a un premio Emmy en 2024 en la categoría ‘Mejor espacio de entretenimiento sin guion’. Aunque no se lo llevaron, es la primera vez que un programa mexicano es nominado a los prestigiosos premios.

