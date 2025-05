Orquesta de Rubby Pérez regresa a los escenarios entre lágrimas tras su trágica muerte en discoteca Jet Set

La noche del 8 de abril de 2025 quedará marcada como una de las más trágicas para la escena musical de República Dominicana. Durante una presentación en la reconocida discoteca Jet Set, donde se congregaban cientos de personas para bailar al ritmo del merengue, el techo del establecimiento colapsó. En cuestión de segundos, la alegría se convirtió en tragedia: más de 200 personas perdieron la vida, entre ellas Rubby Pérez, una de las voces más queridas del género tropical.

El músico de 69 años había sido uno de los actos principales de la noche. Según los reportes, Rubby se encontraba en el escenario interpretando su tema “De color de rosa” cuando el techo se vino abajo. Horas después, su cuerpo fue encontrado entre los escombros, sin signos vitales. La noticia devastó no solo a sus fanáticos y colegas, sino también al pueblo dominicano, que lo había visto construir una carrera sólida desde su debut en 1980 hasta su último disco en 2022.

Rubby Pérez / Redes sociales

¿Cómo fue el emotivo ensayo de la orquesta de Rubby Pérez sin él?

A poco más de un mes del accidente en la discoteca Jet set, la orquesta del cantante volvió a reunirse por primera vez tras la tragedia. El periodista Tony Dandrades compartió en sus redes sociales el video de este momento íntimo, donde se observa a Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, dirigiendo por primera vez la agrupación musical de su padre.

La emoción se hizo presente desde los primeros acordes. La banda decidió comenzar el ensayo con el mismo tema que Rubby interpretaba al momento de la tragedia: “De color de rosa”. Al intentar cantar, Zulinka apenas pudo contener las lágrimas.

“Es imposible cantar sin sentir que él está aquí”, comentó Zulinka durante uno de los momentos más conmovedores del ensayo. Los músicos, técnicos y coristas que acompañaron a Rubby durante años tampoco pudieron disimular el llanto.

¿Cuándo fue la primera presentación oficial sin Rubby Pérez?

Tras la muerte del cantante, la orquesta optó por mantener vivo el legado de Rubby Pérez con más fuerza que nunca. “No queremos que su música quede en el olvido”, expresó Zulinka. Con esa determinación, el pasado lunes 26 de mayo, la agrupación realizó su primer concierto oficial sin él, en el Casino Maunaloa de Santo Domingo.

A través de un breve video publicado en sus redes sociales, Zulinka mostró cómo fue esta primera presentación sin su padre, agradeciendo la calidez del público que llenó por completo el lugar. “Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Tuvimos casa llena y mucho amor”, escribió en sus redes sociales.

La respuesta del público fue arrolladora. Aplausos, lágrimas y ovaciones envolvieron a la orquesta durante toda la velada. Esta primera actuación fue, sin duda, el inicio de una nueva etapa para la agrupación, marcada por el dolor pero también por la responsabilidad de honrar la memoria de Rubby Pérez a través de su música.

¿Quién lidera ahora la orquesta de Rubby Pérez?

Tras la muerte del icónico merenguero, su hija Zulinka Pérez asumió la dirección de la orquesta. Desde niña vivió de cerca el ambiente artístico, acompañándolo en giras, ensayos y presentaciones.

Incluso se sabe, por propia voz de la cantante que era ella quien pudo haber perdido la vida en la discoteca, pues esa noche le dijo, minutos antes de la tragedia del Jet set, a su padre Rubby Pérez que no podría cantar en el escenario, pues la habían operado y no podía “hacer mucho esfuerzo”. Ante esto, Rubby le dijo que no se preocupara, pues él ocuparía su lugar.

La joven considera que hacer este cambio fue lo que le permitió salir con vida del desastre.