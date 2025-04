Rubby Pérez murió en la tragedia en la discoteca Jet Set, su hija revela sus terribles últimos momentos

La industria del entretenimiento sigue de luto por la muerte de Rubby Pérez, a los 69 años, tras el derrumbe que se suscitó durante la madrugada del pasado 8 de abril, en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

El cantante y sus músicos se encontraban dando un concierto cuando el techo del lugar colapsó. Aunque en un principio se dijo que la tragedia dejó un saldo de 27 muertes y 100 heridos, la cifra subió y, hasta el momento, se registraron 127 decesos y 250 lesionados.

Si bien la hija del artista, Zulinka Pérez, declaró que su padre había sido rescatado con vida y fue atendido de manera inmediata, finalmente después perdió la vida. En ese entonces, no se dijeron las causas de su fallecimiento, pero se especula que fue a raíz de la gravedad de sus heridas.

Rubby Pérez / Redes sociales

Rubby Pérez: ¿cómo fueron sus últimos momentos y qué dijo?

En un video que circula en redes sociales, se puede observar a la hija de Rubby Pérez gritando y llorando tras enterarse de la muerte de su padre, mientras sus acompañantes tratan de contenerla, sin éxito.

En medio de su dolor, Zulinka tuvo un breve encuentro con los medios. Durante la conversación, contó que, minutos antes del derrumbe, le dijo a su padre que no podría cantar en el escenario, pues la habían operado y no podía “hacer mucho esfuerzo”. Ante esto, Rubby le dijo que no se preocupara, pues él ocuparía su lugar.

Hija de Rubby Pérez “Yo le dije ‘papi, ayúdame, que no puedo hacer mucho esfuerzo. Estoy operada’, y él me dijo ‘mami, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío’”

La joven considera que hacer este cambio fue lo que le permitió salir con vida del desastre. También compartió la petición que le hizo su padre, en caso de que llegara a morir.

“Él siempre me ha dicho ‘mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me saque fotos. Mi primo trajo una manta y lo cubrió”, expresó.

¿Cómo fue que la hija de Rubby Pérez logró salir del derrumbe?

La también cantante relató que logró salir con vida gracias a la ayuda de su esposo, quien también trabajaba como corista junto a Rubby Pérez.

“Mi esposo, que es otro corista, se tiró encima de mí, se partió una pierna y me dijo: mami, sal, para que el niño no se quede solo si esto se cae completo, y yo salí como pude, pero papi todavía estaba ahí", manifestó.

Rubby Pérez / Redes sociales

¿Cuándo se realizará el funeral de Rubby Pérez?

A través de redes sociales, la familia de Rubby Pérez dio a conocer que su funeral se realizará el próximo jueves 10 de abril, en el teatro nacional Eduardo Brito, en República Dominicana. Posteriormente, su cuerpo será trasladado al parque Cementerio para darle “cristiana sepultura”.

“Las honras fúnebres se llevarán a cabo este jueves 10 de abril del presente año, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el teatro nacional Eduardo Brito. Al finalizar, se procederá a darle cristiana sepultura a las 5:00 p.m., en el parque Cementerio puerta del cielo”, escribieron.

Hasta el momento, la familia del cantante no ha dado más declaraciones al respecto. En tanto que las autoridades dominicanas siguen investigando el suceso para esclarecer las causas.

