Rubby Pérez murió bajo los escombros: Así fue la reacción de su hija, hermana y famosos tras la tragedia

La República Dominicana y el mundo de la música están de luto. En la madrugada del martes 8 de abril de 2025, se produjo una tragedia en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, cuando el techo del recinto se desplomó durante un evento en el que se presentaba Rubby Pérez, conocido como “la Voz más alta del merengue”. El derrumbe dejó un saldo de al menos 113 personas fallecidas y alrededor de 150 heridos.

En los primeros reportes que circularon tras el accidente, se mencionó que Rubby había sido rescatado con vida y trasladado a un hospital. Incluso se dijo que habría estado cantando debajo de los escombros para que los rescatistas lo localizaran. Sin embargo, con el paso de las horas, la historia dio un giro devastador: Rubby Pérez nunca fue rescatado, y su cuerpo fue encontrado sin vida entre los restos del colapso.

El desconcierto creció cuando el mánager del artista, tras horas de confusión, confirmó que Rubby estaba desaparecido y posteriormente muerto. La periodista Alicia Ortega fue quien finalmente oficializó la noticia durante un enlace en vivo con Noticias SIN, y detalló que la familia del cantante ya había sido informada por las autoridades.

¿Cómo reaccionó la hermana del cantante Rubby Pérez al enterarse de su muerte en la discoteca?

Uno de los momentos más dolorosos fue protagonizado por Belkis Pérez, hermana del intérprete, quien llegó al lugar de la tragedia con la esperanza de encontrar con vida a su hermano. Lamentablemente, fue ella quien reconoció el cadáver de Rubby, confirmando entre lágrimas que había fallecido a causa del derrumbe.

“Sí, es mi hermano. Falleció por el colapso del techo de la discoteca Jet Set”, declaró brevemente a medios locales antes de retirarse del lugar, completamente devastada y conmovida por la pérdida. Su dolor se volvió viral en redes, donde miles de fanáticos compartieron mensajes de apoyo para la familia Pérez.

Belkis fue una de las primeras personas en confirmar públicamente el deceso, en medio del caos informativo y las múltiples versiones que circulaban.

Rubby Pérez le salvó la vida a su hija cuando se cayó el techo en la discoteca Jet set

La hija de Rubby Pérez, Zulinka, también formaba parte del grupo musical de su padre como corista y estaba en la función en la discoteca Jet Set donde se desplomó el techo. La cantante reveló en entrevista con Listín Diario que fue gracias a una decisión de Rubby que hoy está viva.

“La gente estaba pidiendo ‘De color de Rosas’. Yo soy quien lo canto y le dije: ‘Papi, no puedo cantar bien porque estoy recién operada. Ayúdame’, y él me dijo: ‘Quédate en tu micrófono y yo paso al mío’, y se quedó en el de él. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá yo no hubiese estado aquí ahora”, narró entre lágrimas.

Además, compartió que durante el colapso, su esposo, quien también era parte del equipo musical de Rubby, la protegió con su cuerpo y le pidió que saliera del lugar para salvarse:

“Mi esposo se tiró encima de mí y me dijo: ‘Sal tú que si nos pasa algo, que nuestro hijo no se quede solo’”.

Artistas se pronuncian ante la muerte de Rubby Pérez

La noticia del fallecimiento de Rubby Pérez no solo estremeció a su familia, sino también al mundo del espectáculo. Diversas figuras del merengue y la música latina han expresado su tristeza y homenajeado al cantante a través de emotivos mensajes en redes sociales.

Maluma se tomó un tiempo de su gira por Europa para escribir unas palabras en sus redes sociales en apoyo a los dominicanos.

“ Mi gente de RD, hoy más que nunca los tengo en mi mente y corazón. Qué difícil situación por la que están pasando. Desde la lejanía, envío mucha fuerza al pueblo y a las familias afectadas en esta tragedia. Los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. ¡Fuerza RD!”.



“ Wilfrido Vargas escribió: “Estoy destrozado. El mejor cantante que ha dado el género, la voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género se nos acaba de ir. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir en el más terrible de los sueños”.



escribió: La merenguera Milly Quezada también se pronunció: “¡Oh! Mi Dios, qué tristeza. Se nos fue la voz más alta de nuestro merengue, un ícono de la música dominicana. Vuela alto amigo mío. Descansa en paz, querido Rubby. Mi corazón con tu familia y también con las familias de todos los afectados en esta tragedia”.

El puertorriqueño, Elvis Crespo, expresó que “su voz Dios se la regaló para que se quede con nuestros corazones al escuchar la genialidad de su sonido natural”.



expresó que J Balvin también expresó: “Bendiciones y fuerza para las personas afectadas en República Dominicana. Están en nuestras oraciones”.

Ante la magnitud del desastre, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, decretó tres días de duelo nacional, del 8 al 10 de abril. Durante este periodo, la bandera dominicana ondeará a media asta en todos los edificios públicos y recintos militares, en señal de respeto a las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 113 muertos y alrededor de 150 heridos. Aún no se ha revelado el número exacto de personas que se encontraban dentro del recinto al momento del colapso, por lo que se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar.