Sabine Moussier: Los médicos finalmente encontraron su padecimiento tras varios problemas de salud

Tras su paso por La casa de los famosos México hace medio año, Sabine Moussier se retiró un tiempo del ojo público para atender su salud, ya que los doctores le habían dicho que posiblemente padecía esclerosis múltiple.

Afortunadamente este diagnóstico no se comprobó y se encuentra ya mucho más recuperada. Sabine está de vuelta para ser una de las protagonistas de la obra Brujas. Nos compartió su sentir.

“Me siento bendecida en este momento, pero fue muy difícil, porque yo quería estar bien para mis hijos. Había muchos síntomas que coincidían con la esclerosis y pasaba de diagnóstico en diagnóstico. Yo lo que le pedía a Dios es que ya me dijeran lo que tenía. Así fue. Con eso ya me regresaron la vida”.

Sabine Moussier ya tiene diagnóstico / IG: @sabineoficial

“Tengo neuropatía de fibras pequeñas. Me están tratando con bastantes medicamentos. Algunos ya los dejé de tomar, porque me hicieron subir mucho de peso. Dije: ‘Me aguanto tantito los dolores, al fin que ya viví con ellos un tiempo’. Ya vienen medicamentos biológicos que me van a caer mejor”.

Sabine Moussier ¿en contra o a favor del hate a sus excompañeros de La casa de los famosos México?

Le preguntamos cómo calificaría su experiencia en La casa de los famosos, ahora que ya ha pasado un tiempo. Nos dijo: “Fue dura por todo lo que tienes que vivir ahí adentro. Entré enferma de salmonelosis. Cuando vi, ya no pertenecía a ninguno de los dos equipos. También fue injusta. Es un formato manipulable”.

En cuanto a la reacción del público, nos dijo: “Yo creo que al principio me atacaron, pero luego se dieron cuenta de las cosas. Me da mucha felicidad que sepan quién soy y quién voy a ser siempre”.

Sabine fue la villana de telenovelas confirmada en el reality / Twitter

Sobre el rechazo que han experimentado sus excompañeros Mariana Echeverría y Ricardo Peralta, comentó: “A mí no me gusta que le vaya mal a nadie. Solamente quien vive adentro lo puede entender. Cuando sales te das cuenta de cómo manipulan el asunto. Puedes quedar como un gran villano o un héroe injustamente”.

Cuando fue expulsada del reality, Sabine declaró de Adrián Marcelo: “Algún día te voy a ver en la calle. Te voy a dar una cachetada de la que te vas a acordar”. Sin embargo, hoy ha cambiado su postura: “El día que lo vea lo voy a abrazar, porque todos estuvimos ahí metidos”.

Aunque no mencionó el nombre de Gala Montes, dijo: “Otras personas, cuando salen, se dan cuenta de quiénes son”.

Sabine Moussier deja atrás a su ex y mira hacia adelante por sus hijos

Además, nos habló orgullosa de sus hijos: “Camila ya tiene 21 años y Paulo, 18. A él le gustaba la artisteada y a ella la cantada, pero ya no creo que se dediquen a esto. Cami estudia la carrera de Mercadotecnia. Eso la tiene súper contenta. Paulo continúa en prepa”.

De su ex, Jorge Peralta, señaló: “Yo ya salí adelante. Muy pocas veces hablamos. Sí nos saludamos, pues somos papás de 2 hijos maravillosos”.

Le preguntamos si sus hijos tienen contacto con él. Nos dijo: “Mi hija casi no. Mi hijo un poquito más. De repente habla con él, lo ha ido a ver y cosas así”, finalizó.

Sabine Moussier sale adelante por sus hijos / Instagram

¿Qué es la neuropatía de fibras pequeñas? El padecimiento de Sabine Moussier

De acuerdo con la página médica Science Direct es una afectación del sistema nervioso periférico cuya principal manifestación es un cuadro de dolor neuropático crónico, acompañado generalmente de alteraciones del sistema nervioso autónomo.

Afecta a fibras nerviosas de pequeño calibre. Sus causas pueden ser primarias o secundarias a trastornos del metabolismo, infecciones, enfermedades autoinmunes, neurológicas o tóxicos. Uno de los principales tratamientos es el uso de glucocorticoides (que son hormonas que participan en la regulación del metabolismo de los carbohidratos).

Así comenzó Sabine Moussier con su padecimiento que fue complicado detectar

En 2009 Sabine declaró: “Me empiezo a hacer estudios de mil cosas, porque yo solo sabía que a veces me caía. A veces me torcía. El dolor era horrible. Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo”.

Esto cambió cuando en 2011 la buscó la mamá de Thalía. “Ella me dijo: ‘Tú no tienes Guillain- Barré, sino enfermedad de Lyme’, que era lo que tenía Thalía”. Fue diagnosticada con esta enfermedad y consiguió un tratamiento que le ayudó a mejorar parcialmente los síntomas. “Se te inflama tanto que ya no puede entrar la sangre. Lo que sí me dejó este padecimiento es pérdida de memoria”.

En el programa Secretos de villanas, dijo que seguía realizándose estudios y que uno de los diagnósticos apuntaba a esclerosis múltiple. Finalmente, fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas.

