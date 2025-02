Joven actriz de telenovelas así vive con enfermedad incurable y ya renunció al tratamiento: “Es muy difícil”

Mariluz Bermúdez (38) tiene una exitosa carrera en TV. Pronto la veremos en ‘Me atrevo a amarte’.

En 2018 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, y nos comparte que dejó el tratamiento con medicamentos. “Estoy con un doctor que practica medicina alternativa, kinesiología (estudio del movimiento) y medicina china. Esto me ha ayudado a tener todo en orden”.

Aún en tratamiento, tiene síntomas. “En mi caso, sufro inflamación en las articulaciones de la mano y el codo, sobre todo cuando me estreso mucho. Cuando eso ocurre voy al doctor de las hierbas. Me controla. Me da hierbas para desinflamar. También voy con una nutrióloga funcional. Me ayudó a sanar mi microbiota. Eso me ha cambiado la vida. Me costaba subir de peso. Ella me dio las vitaminas que necesitaba”.

Checa: “Me atrevo a amarte": Estreno de la telenovela y su visibilización del cuidado de los adultos mayores

Mariluz Bermúdez estará en la nueva telenovela de Televisa / Instagram

“Cuando tengo mucho dolor me tomo un paracetamol, pero todo lo demás es natural: aceites esenciales, mucha agua. Al agua le digo: ‘Agüita, tú me sanarás y harás sentir mejor’, y sí funciona. No estoy tomando medicinas, pero sí hierbas. Creo que son más poderosas y vienen con más carga”.

Sobre si considera un riesgo no tomar un tratamiento convencional, dijo: “En parte sí, pero me han hecho estudios de todo y no sale nada fuera de lo normal. Cuando se baja la inflamación, es como si se desapareciera todo”.

Además, toma terapia psicológica. “Llevo 5 años. Me ha ayudado mucho. Yo digo que las enfermedades autoinmunes están muy relacionadas con las emociones”.

Cree que el estrés pudo ser un detonante de la enfermedad. “Yo era una persona que quería controlarlo todo, que todo estuviera en orden”. Lo que ha vivido le ha dejado una gran lección: “Las enfermedades vienen para enseñarte a escuchar qué te está diciendo el cuerpo, qué te genera incomodidad. Cada año me siento mejor. Ya no lo sufro tanto como al principio. Si no pienso en ello, es como si no estuviera”.

Mira: Mariluz Bermúdez sube la temperatura con su nuevo novio

Mariluz tiene la enfermedad de Lyme / Instagram

“Antes estaba muy pendiente de mi enfermedad. Ahora disfruto el día a día, el aquí, el ahora. Un día a la vez. Esta enfermedad es una maestra que me vino a decir: ‘Dale la vuelta, Mariluz’. A veces es muy difícil, pero se puede”.

Asegura que el Lyme no supondría una limitación si quisiera convertirse en madre. “El medicamento que te llegan a dar sí podría afectar, pero pues como yo no tomo nada, no hay problema. Además, el año pasado congelé mis óvulos. Tal vez en algún momento me den ganas de tener hijos, pero si no, no pasa nada”, concluyó.

“La herbolaria no puede producir el efecto de los medicamentos estudiados”: Dice un médico reumatólogo

“(La enfermedad de Lyme) es una enfermedad infecciosa transmitida de las garrapatas al ser humano. Se presenta en 3 etapas clínicas:

Localizada temprana,

diseminada temprana y

diseminada tardía.

En la última se presentan dolores articulares y síntomas neurológicos como trastornos de sueño, migrañas, vértigo e incluso entumecimiento de las extremidades”.

“El tratamiento se basa en el uso de antibióticos o fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad”.

“Sobre el uso de la herbolaria, no hay evidencia de que ayude en ningún sentido. Esta enfermedad no puede ser tratada así. La herbolaria no puede producir el efecto de los medicamentos estudiados”.

Entérate: Actor mexicano de telenovelas, que acabó en la indigencia, regresa irreconocible a las pantallas, FOTOS

Mariluz Bermúdez ha estado en tratamiento herbolario / Liliana Carpio

¿Quién es Mariluz Bermúdez?