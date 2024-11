Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo, en ‘Venga la alegría:' ¿Repitió la experiencia de Katy Perry?

Tras haber ganado la 73.ª edición de Miss Universo, Victoria Kjaer, representante de Dinamarca, fue invitada a ‘Venga la alegría fin de semana. Esta invitación provocó mucha controversia en redes sociales, pues los internautas temían que se “repitiera lo sucedido con Katy Perry”.

Recordemos que la cantante estadounidense fue invitada a la versión de entre semana del matutino hace unos días, para promocionar la serie de conciertos que dará en México el próximo año, como parte de su gira mundial ‘The lifetimes tour’. En ese momento, se dijo que los presentadores la habían “incomodado” con sus “homenajes mal hechos” y comentarios fuera de lugar. Le mostraron una versión surrealista como una dinámica de destapar el WC en casa de sus suegros.

Si bien una presentadora del programa señaló que la artista se mostró más que contenta con las dinámicas, se hicieron memes al respecto y los usuarios afirmaron que Katy había vivido su “momento más humilde” en el matutino de TV Azteca.

Internautas temían que Victoria Kjaer pasara por “la misma experiencia” que Katy Perry

Al darse a conocer que la ganadora de Miss Universo 2024 sería la invitada de honor en ‘Venga la alegría fin de semana’, los usuarios expresaron su temor por la “integridad” de la modelo. Muchos consideran que el programa podría “regarla” otra vez y ocasionar que la famosa se lleve una “mala impresión de México”.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“¿Sí la sabrán recibir? Háganlo a la altura, por favor.”

“No le vayan a hacer lo mismo como a la Katy Perry.”

“¿Qué le van a hacer a esta chica ahora?”

“Otra vez va a suceder”

“No la vayan a regar como Katy. Programen y organicen algo bonito para que no sigan perdiendo público”

“No hagan sus ‘nacadas’, por favor”

Así fue la participación de Victoria Kjaer en ‘VLA’

La modelo originaria de Dinamarca visitó el foro de ‘Venga la alegría’ y habló con varios de los presentadores. Con una sonrisa en el rostro, habló de lo feliz que se siente por haber sido la primera danesa en ganar el certamen de Miss Universo en suelo azteca. También admitió ser gran fanática de la comida mexicana, principalmente de los tacos, asegurando que se siente “latina”.

Victoria Kjaer gana Miss Universo 2024 / X

‘Venga la alegría’ es criticado por no haber invitado a María Fernanda Beltrán

Algunos usuarios no dudaron en criticar al matutino de TV Azteca por no haber invitado a María Fernanda Beltrán, la mexicana que obtuvo el tercer lugar en Miss Universo. Los detractores argumentaron que el programa debió apoyar a María Fernanda, pues, pese a no haber conseguido el primer puesto, fue una “digna representante de México”.

Si bien muchos se sintieron molestos por la falta de “solidaridad” hacia la modelo de origen sinaloense, ella dijo estar muy satisfecha con su participación en el certamen y hasta agradeció a la cadena televisiva por todo su apoyo.

