Integrante de Kabah revela que su abuela se quitó la vida frente a su papá y relata desgarradora historia

En medio de las especulaciones que apuntan a que los hermanos Federica y Apio Quijano abandonaron a su padre, la periodista Pati Chapoy defendió a Federica, asegurando que la exintegrante de Kabah cubre todos los gastos de su progenitor.

Además, Chapoy reveló que el padre de los hermanos Quijano fue distante a ellos y expuso la dura historia de vida de Federica Quijano.

En una entrevista para Ventaneando, la cantante contó que su madre inició una relación con un hombre que no aceptaba a sus hijos, por lo que decidió dejarlos al cuidado de su padre. Sin embargo, lejos de brindarles estabilidad, él los abandonaba por días sin comida y desaparecía para irse de fiesta.

La integrante de Kabah acudió a las afueras de la casa para gritarle a su hermano. / Instagram: @federicaquijano

La tragedia del papá de Federica y Apio Quijano

La tragedia familiar se remonta a la infancia de su padre, quien presenció el suicidio de su propia madre. “La mamá de mi papá se quitó la vida cuando él tenía 12 años, en su cara. A mi papá lo heredaron en vida, pero él no lo quiso, prefirió ser psicoanalista para entender por qué se murió su mamá”, compartió Federica.

“Ir con mi papá era horrible, porque era una novia cada fin de semana. Siempre quise que se sintiera orgulloso de mí, pero nunca lo conseguí". Federica Quijano

Federica Quijano revela que su padre los dejaba por días sin comer

La situación empeoró cuando su madre la dejó junto a sus hermanos en la casa paterna. “Se le olvidaba a mi papá que estábamos y nos dejaba solos en la casa por semanas, y no teníamos qué comer. En ese momento, mi mamá se llevó a Apio porque él ya no estaba aguantando”, relató.

El ambiente en el que crecieron era inestable y marcado por los excesos. “Yo creo que sí era alcohólico, pero nunca lo aceptó. Su vida giraba en torno a fiestas y mujeres. De pronto, estábamos en una fiesta de adultos y nos decía: ‘ustedes no pueden comer ese pastel’. Ahora sé por qué: tenía marihuana”, recordó.

Con el tiempo, su padre lo perdió todo: casa, dinero y compañía. Fue entonces cuando Federica lo acogió en su hogar durante cinco meses. “Cerré el bar de mi casa porque iba con las botellas. Mi hijo tuvo crisis de agresión por el autismo y mi papá solo me veía sin hacer nada”, lamentó.

Federica Quijano en el escenario. / Instagram: @federicaquijano

Papá de Federica Quijano empezó a sufrir episodios de esquizofrenia

La salud mental del papá de Federica y Apio Quijano comenzó a deteriorarse con episodios de esquizofrenia y pérdidas de memoria. Ante esta situación, Federica tomó la difícil decisión de buscarle una casa hogar donde pudiera recibir atención adecuada. Aunque ella se encarga de sus gastos, decidió no volver a visitarlo.

“Todo mundo me dijo que no lo recibiera, pero, quieras o no, me dio la vida, así que se fue a mi casa”, explicó. Más tarde, le rentó una casa cerca de la suya, pero su estado empeoró, y tras varias crisis, encontraron un hogar donde pudiera recibir cuidados.

“Me fui a Mérida y me decían: ‘tu papá se perdió'. Nos ayudaron a conseguir una casa hogar donde pudieran atenderlo y, desde que lo dejé, nunca regresé. Nos dedicamos a pagar la casa de mi papá y sus medicamentos. Nos dicen que ya no habla, mi hermano Darío es el que va a verlo”, contó Federica.

A pesar de las críticas, se mantiene firme en su decisión. “Me dicen: ‘tú no quieres regresar’ y que quizá soy mala hija. Y yo digo: no me importa si soy mala hija, porque a mí no me hace bien y no quiero. Ya no es mi papá, de todas maneras, nunca fue un papá, concluyó la cantante sobre la decisión de no ver a su papá.

