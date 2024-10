Regina Murguía revela inquietante situación que vivió a los 13 años con la mamá de Paty Sirvent

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en los 90 y rápidamente ganó popularidad. Sin embargo, detrás del éxito, las exintegrantes han revelado que no todo fue color de rosa.

En una entrevista con Yordi Rosado, Regina Murguía compartió cómo la mamá de Paty Sirvent, una de las fundadoras del grupo, la criticaba duramente por su físico cuando era apenas una adolescente.

Murguía recordó que uno de los momentos más difíciles que vivió en aquella época fue cuando, a los 13 años, la mamá de Paty la llevó al camerino y le hizo comentarios sobre su cuerpo en un programa de Telehit: “A mí sí me causó un tema con mi peso y con mi físico horrible”.

Regina Murguía recuerda los comentarios que afectaron su autoestima

“Me dijo: ‘Nena, estás gor...’. Me tomó fotos y me señalaba mi panza, mis piernas”, relató Regina, agregando que esas palabras le causaron gran inseguridad en una etapa en la que no tenía la madurez emocional para enfrentarlas.

“ Yo tenía 13 años. A los 13 años te cala. No tienes la madurez emocional para procesar ese tipo de cosas. Me destrozó. Me hizo pedazos, y me acuerdo de salir en el programa con una inseguridad horrible”. Regina Murguía

“Tengo infinidad de inseguridades. Creo que me molesta todo de mí. Cómo me veo, lo que me pongo, el gordo, la piel, la celulitis”, confesó Regina Murgía, quien aseguró que tiende a ser más aprehensiva. “Soy ligera como, aparentemente. Es como mi defensa pero soy muy aprehensiva”.

A pesar de las experiencias difíciles que vivió durante su tiempo en JNS, Regina Murguía reveló que hoy mantiene una relación cercana con Alejandro Sirvent, el hermano de Paty Sirvent, y que actualmente comparten una gira juntos. Aunque guarda cariño por él, admitió que la situación le genera sentimientos encontrados.

“Es muy duro hablar de esto porque en la actualidad estamos compartiendo una gira con Alejandro Sirvent, y hay un cariño, pero es un sentimiento muy raro”, comentó Regina

Otra integrante de JNS confirma haber recibido comentarios similares

Melissa López, otra de las integrantes de JNS, también compartió que ella fue objeto de comentarios similares.

Relató un episodio en el que sintió que las críticas venían cuando su brillo eclipsaba el de la hija de los fundadores, Paty Sirvent.

“Era como: ‘¿Cómo te hago sentir menos?’”, comentó Melissa. “Me dijeron que estaba gor.., no me veía bien para las fotos, y después me dijeron que la disquera no iba a cambiar nada, que tendría que salir así, gor... y f...”.

Estas declaraciones han puesto luz a las dificultades que algunas de las integrantes enfrentaron durante su tiempo en el grupo, mostrando cómo las críticas pueden dejar huellas profundas, especialmente en la juventud.

