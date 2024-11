Luto en la música: El mundo de la trova despide a querido músico mexicano

La comunidad artística mexicana está de luto por la pérdida de Carlos Hernández Chávez, talentoso artista plástico y músico, integrante de “Trovadores de México” y fundador del grupo Tierra Mestiza.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial: “La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Carlos Hernández Chávez, integrante de ‘Trovadores de México’ y miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

¿Quién fue Carlos Hernández Chávez?

Carlos Hernández Chávez nació en León de los Aldamas, Guanajuato, México, y a lo largo de su vida mostró una inigualable pasión por las artes. Se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió en la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

Aunque inicialmente soñaba con estudiar música en el Conservatorio Nacional de Música, no pudo ingresar debido a restricciones de edad, lo cual lo llevó a desarrollar su carrera en las artes plásticas. Sin embargo, su amor por la música se mantuvo intacto y siempre buscó maneras de cultivar esta pasión de manera autodidacta.

Carlos Hernández Chávez y su pasión por la música

En una entrevista para el programa Analeh Show, Carlos compartió sus inicios en la música, revelando que desde los once años se inició con la guitarra.

“La primera guitarra me la dieron a los 11 años, desde pequeño me gustó”, confesó. A pesar de no contar con una educación formal en música, aprendió a tocar de oído y observando a sus amistades, explorando tanto el rock como la música tradicional mexicana. Durante los años cincuenta, comenzó a formar grupos de rock con sus amigos y, posteriormente, tuvo la oportunidad de ampliar su experiencia musical en Connecticut, Estados Unidos, donde experimentó con diversos estilos.

Carlos fundó el grupo Tierra mestiza, un proyecto con el que buscaba rendir homenaje a sus raíces culturales mexicanas, fusionando géneros musicales y expresando su identidad artística de una manera única. Su legado incluye una carrera prolífica en el ámbito musical y artístico, siendo una figura representativa de la versatilidad y riqueza cultural de México.

¿De qué falleció Carlos Hernández Chávez?

Al momento no se han dado a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento del músico mexicano Carlos Hernández Chávez.

