¿Arath de la Torre perdonó a Adrián Marcelo por las polémicas de LCDLFMX?

Arath de la Torre y Adrián Marcelo consolidaron una contundente rivalidad durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’. Ambos protagonizaron fuertes dimes y diretes a lo largo de la competencia.

Recordemos que el regiomontano criticó al conductor de ‘Hoy’ por tomar medicamentos para tratar algunos problemas de salud mental que padece. Además de haberle advertido que daría un “golpe bajo”, tal que derivaría a que sus hijos dejaran de ver la programación de ‘La casa’.

Aunque en algunos momentos pudieron platicar y quedaron en buenos términos, Marcelo insistió en que Arath seguía con bromas sobre su trabajo en el programa de Multimenos ‘SNserio’. Lo que lo habría hecho enfurecer.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre / Captura de pantalla

Arath De la Torre revela si perdonó a Adrián Marcelo por los encontronazos en ‘La casa de los famosos México’

Todo lo anterior derivó a que el también actor sufriera diversas crisis emocionales. Por esta razón, pidió su salida del reality en más de tres ocasiones. Sin embargo, Adrián Marcelo fue quien renunció a la competencia después de su encontronazo con Gala Montes originado por su cruel frase: “Una mujer menos que maltratar”.

Ahora que los cinco finalistas de ‘Mar’ regresaron a la realidad, ya que la final del reality se celebró el pasado domingo 29 de septiembre, Arath de la Torre fue cuestionado sobre Adrián Marcelo y sus encontronazos. No obstante, lo que llamó la atención fue que reveló si ya logró perdonarlo por todo lo que pasó en ‘La casa’.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre / IG: @arathdelatorre / @adrianmarcelo10

En un encuentro con la prensa, Arath consideró que “los ataques a su salud mental de Adrián” fue su “estrategia” y no le salió. Aseguró que él solo trató de “contenerse” y no “caer en provocaciones”.

“Le deseo lo mejor, la verdad. Yo no le deseo el mal a nadie. Simple y sencillamente, insisto, es su estrategia. No (atacó) nada más a mí, a mucha gente. Me estoy enterando de muchas cosas que hizo, cosas que yo ni veía, yo estaba en mi cuarto. Siempre respeto y distancia en ese sentido”, comentó.

“Fuen un trabajo de mucha contención, de jugar limpio. Ellos traían su estrategia, nosotros la nuestra y ganó la nuestra, punto. Yo no tengo a nadie a quien perdonar. Yo simple y sencillamente soy una persona feliz, plena, con una familia maravillosa. Fue su estrategia. La respeto muchísimo, él es un gran jugador”. Arath de la Torre

El también comediante puntualizó que Adrián fue un gran rival, tanto que si no hubiera sido por él, el team ‘Mar’ no habría podido brillar.

¿Arath de la Torre habló acerca de la advertencia que le lanzó a Adrián Marcelo?

Hasta la fecha, Arath de la Torre no ha hablado acerca de la fuerte advertencia que hizo hacia el regiomontano. Esta consistió en que le aconsejó que “ no le buscara más” (meterse con él), ya que su esposa y suegro tienen conocidos en Culiacán, Sinaloa.

Por su parte, Adrián Marcelo sí le contestó. En medio del en vivo de la conferencia de prensa de ‘La casa’, Adrián escribió:

“¿Puedo ir a Culiacán? Pregúntenle a Arath”. Adrián Marcelo

Por su parte, Arath no ha dicho nada de esta controversia.

Así lo dijo Arath de la Torre: