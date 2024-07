¿Sergio Andrade fingió su muerte?; aquí todas las teorías

Entrevistamos en exclusiva a Javier Ceriani, quien nos contó que recibió una llamada en la que le hicieron creer que, supuestamente, Sergio Andrade (68) había muerto. “El 21 de junio recibí una llamada desde Barcelona, en la que me dijeron que Sergio Andrade había muerto y que la familia estaba arreglando los papeles. Incluso me dijeron que lo iban a velar y después a enterrar. La verdad es que no creí ese pitazo”.

“Sentí que me lo estaban mandando para ver si caía en el palito. Para decir que ya se había ‘salvado’ de todas las demandas que le han interpuesto. Por ejemplo: las hermanas que están demandando Gloria Trevi, Mary

Boquitas y a él. Y de la misma demanda de Gloria en contra de Sergio”.

“Seguí sin creer y no dije nada. Después de tiempo descubrimos que ese mismo día, a las 2 de la mañana, la familia Ríos manipuló el Wikipedia en España para ‘matar’ a Sergio Andrade. Luego volvieron a entrar para ‘revivirlo’ nuevamente. ¡Esos movimientos fueron muy extraños!”.

Sergio Andrade con cabello largo / Archivos TVNotas, Internet e IG: @javiercerani

“Lo curioso fue que la misma familia de Sergio quería que lo atendieran sin identificación en el hospital Galenia de Cancún. Lo mismo que hicieron en Madrid el 12 de diciembre del año pasado. Como no pudieron realizar su plan, tuvieron que registrarse. La empleada a la que entrevistamos alcanzó a ver el pasaporte con el nombre de él. De hecho, ella me dijo que Sergio tenía miedo de ser encontrado por la policía”.

El periodista compartió sus tres posibles teorías en torno a la incógnita de la supuesta muerte de Andrade. “La primera es que pudo haberse escapado de México a España y morir allá. La segunda podría ser que Sergio sigue hospitalizado en algún estado de México y la familia lo está intentando pasar por muerto. O está gravemente enfermo y cada vez se le hace más difícil ser atendido sin ser reconocido”.

Archivos TVNotas, Internet e IG: @javiercerani

“No entiendo por qué nadie lo ha encontrado. Estuvo en varios hoteles de México. Se vendieron casas y tiene un hermano que seguramente lo está ayudando. Pueden empezar por ahí y no lo hacen”.

“Lo que sí creo es que antes de morir o de entrar en coma, Sergio les dejó órdenes a sus hijas. Él está orquestando a su familia y manipulando todo para seguir escondiéndose en algún lugar del planeta”.

“Lo que puedo adelantarles es que nos encontramos en España para revelar toda la verdad. ¡Descubriremos si realmente está muerto o no! Yo tengo la forma de comprobarlo y la dirección. Encontraremos a Sergio”, concluyó.

Javier Ceriani posando serio / Archivos TVNotas, Internet e IG: @javiercerani

Buscamos al periodista Gustavo Adolfo Infante quien aseguró que el productor musical lo había llamado:

“No sé donde estaba cuando me llamó. De inmediato supe que era Sergio Andrade. Me dio detalles y me dijo cosas que sólo él y yo sabíamos”.

“Sergio Andrade no está muerto. No sé si esto que se dice es por publicidad, pero él me llamó y era su voz”.

Gloria Trevi aún tiene demandado a Sergio Andrade / Archivos TVNotas, Internet e IG: @javiercerani

Sergio sigue demandado en Estados Unidos

En 1999, Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio fueron acusados por supuesto rapto, corrupción de menores y violación.

Los acusaron los padres de una joven que tenía raptada Andrade en España. Señalaron al ""clan Trevi-Andrade” por abuso fisico y psicológico.

Después, la INTERPOL comenzó la búsqueda y, tras varios meses, alfinal fueron detenidos el 13 de enero del 2000 en Río de Janeiro, Brasil.

En 2004 Gloria y María Raquenel fueron exoneradas de dichos delitos.

Sergio Andrade cumplió una condena de siete años y salió libre.

En 2022 se presentó una demanda civil en contra de Gloria, Sergio y María Raquenel por dos personas anónimas en EU, por abuso.

En diciembre de 2023 se reveló que Gloria interpuso una demanda en contra de su exmánager por abuso.

