Daniel Bisogno: Tras manifestarse su familia quiere saber si descansa en paz “estamos pensando en un médium”

Ivette Bisogno ha sido una pieza clave en la armonía en que vivía su familia. Buena hermana, hija y madre, ha sido apoyo de los hombres del clan para que cumplan sus sueños. En su momento también fue una gran ayuda para su mamá, y le dio amor y todos los cuidados. La pérdida de Daniel Bisogno, pilar de los Bisogno, ha sido muy dura, pero siguen adelante. Ivette nos cuenta cómo fue la relación con su hermano y cómo han vivido su duelo.

“El gusto por lo artístico empezó por Angélica María, prima de mi mamá. Ella veía todo lo que hacía y le llamó la atención. Mi mamá no siguió, pero una de sus tías, que era como representante, María Eugenia Ortiz, llevó a Daniel a casting para películas. Se quedó en varias. Hizo El más valiente del mundo, con los actores del Chavo del 8. Salía de novio de ‘la Chilindrina’. También hizo Fieras contra fieras, con los Hermanos Gurza. A mí y a Ale nos llevaban también”.

Mira: Herencia de Daniel Bisogno se resolverá en tribunales, revela su hermano, Alex Bisogno

¿Por qué Ivette Bisogno dejó de trabajar en el medio artístico?

“Yo estuve como edecán con Paco Stanley. En teatro, con Angélica Vale, en Los tenis rojos. También me enamoré de Ricky Martin, pero tenía 12 años. Luego hice Mamá ama el rock y Todo lo que me digas será al revés”.

“No seguí en el medio porque entré a estudiar Psicología. Trabajé 18 años en un colegio. Tenía un grupo maternal, pero mi mamá se enfermó y dejé el trabajo para ayudarla. Necesitaba una enfermera. Yo podía hacerlo con amor. Daniel también me lo propuso: ‘Mejor tú, para que mi mamá esté bien atendida y tranquila’. Lo puse en una balanza, y sí fue lo mejor. Estuve con mi mamá muy unida. Ahorita estoy de lleno con mi papá y con Íñigo (su hijo)”.

“Desde que Daniel empezó a trabajar, apoyaba a mis papás. Incluso les cambiaba el modelo de coche. A mí me ayudaba también. Cuando dejé el trabajo, me dijo: ‘No es que te pague por cuidarlos, sino para que tengas una entradita’. Siempre me ayudó, porque, aparte, Iñigo es su ahijado y el papá de mi hijo no me ayuda económicamente. Mi hermano Ale también me ha apoyado con el niño”.

Lee: Herencia de Daniel Bisogno: Su hermano destapa el gran temor que tenía y si se gastó todo en su enfermedad

¿Cómo está el papá de Daniel Bisogno tras la muerte de su hijo y su esposa, Araceli Bisogno?

“Mi papá está muy triste. Le ha tocado durísimo. Con mi mamá llevaba 53 años, y luego lo de mi hermano… Se pone a llorar y le digo: ‘Por favor, no llores’. ‘Necesito llorar’, me dice. Me pone triste, porque Íñigo lo oye. Para él es impresionante verlo así. El niño se pone a platicar con Daniel, porque tiene un cuarto en la casa con puras fotos de él”.

“Ha sido durísimo. Todavía no lo asimilamos. Yo pienso a Daniel en su casa o en el teatro, no en otro lado. Daniel era de unirnos. Todos los domingos de ley íbamos a comer. Los martes y los viernes, con mi sobrina al cine, a comer. Ya no. La vida sigue. Es duro y frío decirlo: El día que pasó lo de Daniel y que fue una tristeza horrible, en la noche Iñigo me dice: '¿Qué me vas a dar de cenar?’. Él es chiquito. No sabe. Y yo no tenía fuerza para nada. Al otro día, llevarlo a la escuela. Es horrible. Las demás personas siguen la vida normal, y dices: Todo es igual. Ya nada más no está mi hermano’. Ha sido muy duro”.

“La muerte de mi mamá (Araceli Bisogno) también fue sorpresiva. Estaba un poco delicada, pero estable, y de repente se vino abajo. La internaron y a los 3 días pasó todo”.

Sobre si su mamá entregó su vida por la de Daniel, como dicen, nos dijo: “No creía en eso, pero pareciera que así fue. Daniel estaba intubado. Estaba muy mal. Pasa lo de mi mamá, y al otro día le quitan el tubo a Daniel y empieza a respirar por sí mismo. Mi mamá llegó a decir: ‘Que me pase a mí lo que sea, pero que tu hermano esté bien’. Sentimos que hubo algo ahí, pero nada más fue un año más”.

Daniel Bisogno con su papá y hermano Alex B / Archivo TVNotas

Te puede interesar: ¿Alex Bisogno sin trabajo por culpa de Pati Chapoy? Hermano de Daniel Bisogno dice: “Están molestos conmigo”

¿Qué señales paranormales ha recibido la familia de Daniel Bisogno y los hace querer contactar un médium?

“El día que fuimos a Ventaneando, mientras Pati hablaba, salió su arete volando. Rarísimo. Luego lo de las llamadas. Ale me dijo que le habló la productora para decirle: ‘Oye, ¿me marcaron? ¿Necesitan algo?’. Ale dijo: ‘No te he marcado’. ‘Es que Pati tiene 3 llamadas perdidas de Daniel’. Ale dijo: Yo tengo el teléfono de Daniel en casa’”.

“Hemos querido consultar un médium. Unos amigos de Daniel contrataron a una y nos dijeron cosas ciertas. Por ejemplo, que no se vendiera una camioneta”.

“Lo he soñado una vez: Estábamos en su casa. Él estaba en su cuarto de tele y le decía: ‘Ya me voy, abuelo’. Le decía así porque cuando era adolescente tenía sus horarios fijos, como un abuelito. Ese día del sueño le dije: ‘Abuelo, ya me voy. Ya es bien tarde’, y me decía: ‘¡Ay, Carmela!’. Así me puso. Me dijo: ‘Cuando llegues a la casa, me mandas un mensaje’, lo que me decía siempre. Se paraba y empezaba a cantar. Lo veía contento”.

“Ahora que ya no está Daniel, tengo un dinerito invertido que me deja intereses. Entre mi papá y yo nos apoyamos. Vivimos juntos. Ahí la libramos. Ya no tenemos muchacha. Entonces, yo hago todas las labores de la casa”.

Captan en video supuesta aparición fantasma del conductor en ‘Ventaneando’ / Ventaneando

¿Qué pasó con las cenizas de Daniel Bisogno y la relación de su familia con su ex, Cristina Riva Palacio, y su hija?

“Todo más tranquilo con Cristina. Nos dejó ver a mi sobrina. Fuimos a su casa. Estuvimos mi papá, el niño y yo. La gordita estuvo feliz con su primo. Bajamos a los juegos. Comimos botana. Mi papá, feliz. La niña nos bailó. Ese día, Cristina me entregó las cenizas de Daniel. Ya las tenemos en la casa”.

“Es difícil el tema de hacer testamento. Hay que tener tacto, porque la persona lo puede malinterpretar y más cuando está enferma. Ale decía: ‘¿Cómo decirle para que todo tenga en orden y no haya problemas?’. Daniel, esta última vez, dijo: ‘Ahora que salga del hospital hago el testamento’”, finalizó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.