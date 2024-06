Paco Stanley: Hermana de Daniel Bisogno vivió de cerca el final del conductor, “todas teníamos miedo”

En el marco del 25 aniversario luctuoso de Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, su vida y muerte siguen más presentes que nunca. Con la nueva serie sobre su historia, el tema ha estado dando mucho de qué hablar.

Es por eso que en la última emisión de Ventaneando, Ivette Bisogno, hermana de Daniel Bisogno, compartió su experiencia como edecán del famoso conductor Paco Stanley en el programa ‘Una tras otra’. Ivette también habló sobre los momentos en que tuvo que atestiguar ante las autoridades tras el as3sin4t0 del querido conductor de la televisión mexicana.

Mira: Ferka exhibe pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath y le reclama: “Z0rr4" ¡Solo la verdad!

En su conversación, Ivette Bisogno reveló que empezó a trabajar con Paco Stanley cuando tenía 19 años de edad.

Ivette Bisogno confesó que Paco Stanley sí era coqueto, pero con ella siempre fue muy respetuoso y su relación fue más como un padre, incluso la aconsejaba con su novio que era mayor que ella.

Sin embargo, sí se fijó en una edecán que era Paola Durante, quien le contó que Paco Stanley se enojó con ella (Paola) porque no aceptó su invitación a salir.

“Paco era coqueto, su esencia era... conmigo siempre fue respetuoso, pero en el caso de Paola (Durante) nos dijo que la había invitado a salir y la primera vez le dijo que no y Paco como que le dejó de hablar un tiempo”

Ve: Mara Escalante y Ariel Miramontes liman asperezas después de 10 años peleados

En la misma entrevista, la hermana de Bisogno narró cómo era su relación con Paola Durante antes y después del trágico día en que murió el presentador:

Además, Ivette fue una de las que más veces tuvo que declarar junto con Paola, ya que en ese momento las autoridades estaban buscando a una mujer rubia.

Ivette también confesó que las autoridades fueron muy intimidades pues todo el tiempo trataron de confundirla.

Ivette Bisogno

“Me preguntaron que si yo iba en la camioneta en la que lo m4t4r0n. Me preguntaron si había visto un famoso molinito. También trataron de confundirme, porque en aquel entonces él tenía un programa en la noche, que era nuevo, entonces me decían: ‘Me imagino que de ahí se iban a algún bar’.. Les dije que no, que yo estaba en el programa de la mañana, ‘Una tras otra’, pero te trataban de confundir”