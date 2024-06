Mara Escalante y Ariel Miramontes liman asperezas después de 10 años peleados

Mara Escalante y Ariel Miramontes interpretan a dos queridos personajes, Mamá Lucha y Albertano respectivamente. Estos entrañables protagonistas de la serie ‘María de todos los ángeles’ les dio mucha popularidad. Sin embargo, a pesar del éxito, los famosos se distanciaron debido a una disputa por el personaje de Albertano.

Luego de 10 años de esta enemistad, porque Mara había creado el personaje de Albertano y estaba en desacuerdo con que el actor siguiera trabajando con el papel, los comediantes se preparan para estar juntos en un nuevo proyecto.

Albertano y Doña Lucha serán parte de ‘Cash: el preso del dinero’, un programa de concursos de Televisa cuyo conductor será Héctor Sandarti.

Mira: Ferka exhibe pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath y le reclama: “Z0rr4" ¡Solo la verdad!

Los comediantes estaban peleados por el personaje de Albertano que interpreta Ariel Miramontes / Instagram

Mara Escalante y Ariel Miramontes se reconcilian

Durante la conferencia de prensa del proyecto, Mara habló al estilo doña Lucha y comentó acerca de su enfrentamiento.

“A mí me da mucho gusto volver a trabajar con mi hijo. A mí desde cuándo me había dicho ‘quiero volar con mis propias alas’, y le digo: ‘Mira, ahí tienes al Chino. Lo que le pasó por volar por sus propias alas, me lo tenían sin comer. Puro coco le daban”, comentó debido a que el actor que interpretaba al ‘Chino’ estuvo en ‘Survivor México’ y solo comía coco y mango.

Checa: Luis Enrique Guzmán se habría ido contra sus hermanas: “Me tienen envidia”, diría en audio filtrado

Mara Escalante y Ariel Miramontes estaban distanciados / Instagram

“Lo bueno que a Albertano le da miedo el coco. Ya lo convencí de que no se vaya a volar con sus propias alas y aquí nos vamos a estar juntitos los dos”, agregó, desatando las risas del público.

Por su parte, Ariel continuó al estilo de Albertano y le respondió: “Sí, jefa. Yo también estoy bien contento, bien agradecido con la producción que haya logrado que nos juntésemos una vez más. Ya habíamos tratado de hacerlo, pero no se daban las condiciones. No es porque no haigamos querido”.

De esta manera, los famosos dejan atrás sus rencillas y vuelven a trabajar juntos. ¿Se podría acercar una nueva temporada de ‘María de todos los ángeles’?

Puedes ver: Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: “De eso comen”