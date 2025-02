‘Muero por Marilú': El nuevo programa de Mara Escalante en Las estrellas

Alejada de su personaje de doña Lucha, ahora Mara Escalante se pone en la piel de Marilú, una extrovertida secretaria que vivirá un sinfín de aventuras en una funeraria, al lado de personajes interpretados por Lisardo, Laura Luz y un gran elenco.

Estreno de ‘Muero por Marilú' en Las estrellas

Este domingo 23 de febrero a las 8 de la noche se estrena por Las estrellas el programa ‘Muero por Marilú', producción ejecutiva de Rosa María Noguerón y Mara Escalante. ‘Muero por Marilú' cuenta con las actuaciones de:



Mara Escalante,

Lisardo,

Laura Luz,

Alma Rosa Añorve,

Ricardo Mendoza ‘el Coyote’,

Luis Rodríguez ‘el Guana’,

Brenda AnaKaren y

Adrián Emilio Escalante, entre otros.

Mira: Mara Escalante y Ariel Miramontes liman asperezas después de 10 años peleados

Muero por Marilú, canal de Las estrellas, domingos, 8 pm / Liliana Carpio / TVNotas

¿De qué trata ‘Muero por Marilú'?

‘Muero por Marilú', la nueva serie de comedia de TelevisaUnivision, cuenta la historia de Marilú, una extrovertida secretaria cuya vida da un vuelco de 180 grados al heredar parte de la funeraria donde trabaja y convertirse inesperadamente en madre primeriza. Al morir don Anselmo, dueño de la funeraria “Garza Gallardo”, deja 1 por ciento de la funeraria a su empleada Marilú. El resto lo hereda a Matías, su único hijo, pero el júnior no quiere conservar el negocio de su padre y desea venderlo.

Entonces Marilú hará hasta lo imposible para evitar que Matías venda la funeraria, sacar adelante a su insufrible hijo adolescente y lidiar con sus peculiares trabajadores para mantener funcionando la empresa. En esa vorágine de sorpresas, Marilú se ve forzada a adoptar inesperadamente a Iker, por un documento en el que se obligaba a hacerse cargo de él, en caso de que su madre falleciera.

No te pierdas: Mara Escalante reaparece y dice por qué se alejó de la televisión

Mara Escalante encabeza la serie “Muero por Marilú", domingos 8 pm / Liliana Carpio / TVNotas

Expectativas y declaraciones del elenco de la nueva comedia de Las estrellas “Muero por Marilú"

Al respecto, Mara Escalante señaló en conferencia de prensa: “Mi sueño no era hacer televisión, pero se me abrieron las puertas y lo agradezco muchísimo porque me permitió tener acercamiento con el pueblo. Yo tenía la idea de un personaje de una secretaria con la energía muy arriba, positiva y dije '¿dónde la puedo meter, en qué ambiente de trabajo donde esa energía desbordante pueda ser contraria a lo que debe ser?’, y se me ocurrió una funeraria”.

Mientras que la productora Rosa María Noguerón comentó: “Esta temporada serán 15 capítulos, y dependiendo del éxito con el público que estamos seguros que le irá muy bien, esperamos una segunda temporada”.

Mara fue quien decidió que quería que este programa lo produjera Rosa María, quien compartió: “Ella ya llevaba 10 años con este proyecto y el año pasado que hicimos juntas el programa ‘Cash’ fue el acercamiento”, a lo que Mara añadió: “La vi y me gustó cómo trataba a la gente, a su equipo, y un día la llamé a mi camper y le conté de la idea y que quería que la produjera, y ella se puso muy contenta. Hemos trabajado muy felices juntas”.

Puede gustarte: ‘Vecinos’ estrena su temporada 18 en Las estrellas, tras 20 años de éxito en la comedia mexicana

Muero por Marilú con Mara Escalante, Laura Luz y un gran elenco / Liliana Carpio / TVNotas

Lisardo, que forma parte de la serie, contó: “En televisión me han visto sobre todo haciendo villanos, pero en teatro musical llevo 35 años haciendo comedia. Es lo que más amo. Disfruto hacer reír a la gente y cuando Mara me dijo que tenía que hacer un casting me puse muy nervioso de saber que iba a trabajar con la mejor comediante de este país”.

En esta serie participa uno de los hijos de Mara Escalante, Adrián Emilio, quien dijo sentirse muy orgulloso de trabajar con su madre, a quien considera su gran maestra.