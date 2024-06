Icónico actor de Televisa asegura que ser guapo es todo un privilegio: “Se siente bonito”

Lisardo Guarinos, mejor conocido solo como Lisardo, es uno de los actores y cantantes más queridos de México. A lo largo de su basta carrera artística, ha sido considerado como uno de los galanes más apuestos de la televisión.

A raíz de esto, la periodista Matilde Obregón aprovechó una entrevista reciente con el artista para preguntarle su sentir ante los constantes halagos por su gran belleza.

Aunque ahora entiende las “ventajas” de ser atractivo físicamente, el famoso admitió que, en su momento, este tema le causó mucha inseguridad ¿Cuál fue la razón?

Lisardo Guarinos dice que ser guapo es un “privilegio”

Durante la conversación, el artista contó que, durante su adolescencia, se sentía muy “avergonzado” por su belleza. Incluso, trataba de ocultar su rostro, ya que, en esa época, era alguien muy “tímido”.

“Se siente un privilegio. Se siente bonito que te digan guapo. Durante mis 15, mucha gente no me lo cree, pero yo me sentía super avergonzado, caminaba por la calle cabizbajo. Creo que la madurez me ha caído bien. Si la gente te dice muchas veces ‘guapo’ te la vas creyendo” Lisardo

Aunque ahora comprende que ser guapo es un “privilegio”, confesó que tenía muchos “problemas mentales” en su juventud: “Era super tímido porque tienes muchos problemas mentales a esa edad. Ahora se la viven en los teléfonos”, dijo.

Para finalizar, reconoció que ahora es muy vanidoso, en parte, por su carrera artística. Incluso, admitió que, a diferencia de muchos famosos, cree que sus canas es parte de su atractivo.

“Soy un poco vanidoso, lo justo. Me gusta cuidarme, me gusta verme bien y además mi profesión me hace ser así, hay que cuidarse. Me encantan las canas y no me gusta cuando me las quieren quitar porque me quitan mi personalidad”, concluyó.

¿Quién es Lisardo Guarinos?

Lisardo Guarinos Riera, mejor conocido solo como Lisardo, nació un 7 de octubre de 1970 en Valencia, España. Durante su juventud se mudó a México, donde hizo su debut actoral en varios capítulos de ‘Mujer casos de la vida real’.

A partir de entonces, ha participado en varias películas y telenovelas como: ‘Mujer de madera’, ‘Rebelde’, ‘Amar sin límites’, ‘Alma de hierro’ y más recientemente en ‘Mi vida es tu vida’.

En cuanto a su vida personal, se casó en 2008 con la actriz y cantante mexicana Lisset. Su matrimonio solo duró seis años, pues en 2014 se divorciaron.

