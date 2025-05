Herencia de Daniel Bisogno se resolverá en tribunales, revela su hermano, Alex Bisogno

Mucho se ha dicho sobre la herencia de Daniel Bisogno, quien murió el pasado 20 de febrero, por complicaciones que pasaron por un trasplante de hígado en septiembre del 2024 debido a una falla hepática irreversible, y una infección que derivó en una falla multiorgánica.

Y es que el conductor de ‘Ventaneando’ no dejó un testamento, lo que provocó una disputa entre la familia Bisogno y Cristina Riva Palacio, ex de Daniel y madre de su única hija. En su momento, Alex Bisogno, hermano del también actor de teatro, dio a conocer que su excuñada inició un juicio intestamentario para resolver este asunto.

Mediante un comunicado para redes sociales, el expresentador de ‘Al extremo’ sostuvo que ni él o su familia buscan pelear la herencia de Daniel, tan solo desean que se cumpla la última voluntad del hoy occiso.

¿Por qué se está peleando la herencia de Daniel Bisogno?

Una fuente cercana a la familia Bisogno contó para TVNotas que se van a juntar 2 demandas sucesorias de la herencia de Daniel. Por un lado, la que viene de parte del papá de Bisogno, pues era su dependiente económico, y la de su exesposa, Cristina en nombre de la hija, puesto que ella tiene la patria potestad y la guarda y custodia.

“Ambos tienen derecho a llevar el procedimiento. La familia de Daniel busca que se nombre un albacea externo, que no sea la mamá, porque hay conflicto de intereses. Se sabe que la mamá tiene antecedentes, por parte de su papá, supuestamente por haber cometido unos fraudes”, relató la fuente a TVNotas.

De acuerdo con este testimonio, la voluntad de Daniel era que su hija pudiera tener acceso a sus bienes hasta que cumpliera la mayoría de edad, por lo que, en caso de que Cristina sea nombrada albacea, “se buscará que se tenga un control externo y se le pedirá rendición de cuentas”.

Cabe destacar que, en su momento, el productor Alex Gou dejó ver que Daniel no habría dejado mucho dinero como herencia, ya que se habría gastado la mayoría en sus tratamientos médicos.

Esta información fue desmentida por el propio Alex Bisogno, quien declaró para TVNotas que TV Azteca fue quien asumió todos los gatos relacionados con la atención médica de Daniel.

¿Qué pasará con la herencia de Daniel Bisogno?

Hace unas horas, Alex Bisogno usó sus redes sociales para dar a conocer que ya hubo un “acercamiento” con Cristina Riva Palacios y, tras una charla “larga”, decidieron dejar que los abogados resuelvan lo que pasará con la herencia de Daniel.

Alex Bisogno “Ya hay una cercanía por ambas partes de la familia. Ya hemos limado muchas asperezas. Ya hemos aclarado puntos, que hemos llegado a muchos acuerdos. La relación es cordial. Ambas partes hemos decidido dejar todo en manos de los abogados para que todo se arregle por la vía legal”

También señaló que Cristina ya dejó que su familia conviviera con la hija de Daniel Bisogno, reiterando que las cosas entre la ex del fallecido conductor y el resto de la familia Bisogno están “tranquilas”.

Hasta el momento, Riva Palacio no ha emitido comentarios sobre lo dicho por su excuñado, así como tampoco ha hecho algún tipo de declaración sobre la herencia de ‘el Muñe’.

¿Alex Bisogno está molestó con Pati Chapoy por las declaraciones en su contra?

En su momento, Pati Chapoy se solidarizó con Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, y arremetió fuertemente contra Alex Bisogno, sugiriendo que solo quería vivir de la herencia de su hermano.

En una reciente entrevista para TVNotas, Alex Bisogno no solo admitió que las declaraciones de Pati le “dolieron”, también dijo considerar que sus palabras, de alguna forma, lo han afectado a la hora de buscar trabajo.

“Es peor dejar las cosas al aire y que se imaginen lo que quieran. Yo creo que le envenenaron el alma (a Chapoy). Yo creo que alguien llegó y le dijo muchas cosas. Lo que me dolió es que ella lo creyera y que fuera un: ‘Te creo a ti. Tú ni me hables’. Siempre he creído que la verdad sale a flote. Todos los señalamientos se han ido aclarando”, indicó.

