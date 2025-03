Ángela Aguilar se distancia de su papá, Pepe Aguilar y enfrenta críticas de su familia

Ángela Aguilar se encuentra en una nueva etapa tanto personal como profesional, y como parte de este proceso ha decidido tomar las riendas de su carrera musical, distanciándose artísticamente de su padre, Pepe Aguilar.

En entrevista con ‘Billboard’, la esposa de Christian Nodal reveló que por primera vez será la encargada absoluta de la producción de su próximo álbum, una decisión que, aunque le ha generado miedo, también le ha permitido descubrir su propio sonido.

“Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había producido, pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi sonido. Al principio tenía miedo, pero ahora sé que este álbum es mío. También es aterrador pensar que si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”, confesó.

Ángela Aguilar será independiente artísticamente / IG: @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar se alejó de Pepe Aguilar como papá e hija?

Aunque ha decidido encargarse de su propio proyecto, Ángela Aguilar aclaró que la distancia con su padre es meramente artística, pues ahora se está ocupando de los arreglos, la selección de canciones y su propia dirección vocal.

“Ha sido un proceso de prueba y error. Todavía estoy descubriendo quién quiero ser y qué quiero decir”, explicó en medio de este descubrimiento de ella como artista.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar tomarán caminos distintos artísticamente / Facebook: Pepe Aguilar

Ángela Aguilar recibe críticas de su familia

La cantante también reveló que esta decisión fue tomada en conjunto con su familia, quienes, además de apoyarla, le han brindado críticas constructivas que le han ayudado a mejorar.

“Mi papá es el más macho de todos, pero me dice: ‘Vas, mijita. Tú puedes hacerlo’. O me dice: ‘No estás cantando lo suficientemente bien, tienes que mejorar’. Eso te prepara para enfrentarte al mundo”, compartió.

Incluso, contó que su madre, Aneliz Álvarez, también la corrige en ciertos aspectos de su técnica vocal al momento de estar en el estudio a pesar de que también ha tomado cierta distancia de sus padres tras su matrimonio con Nodal.

Ángela Aguilar recibe críticas constructivas de sus papás / Instagram

“Estoy en el estudio trabajando en mi nuevo álbum y le mostré a mi mamá una de las canciones, era literalmente un demo en una nota de voz y mi mamá me dijo: ‘Tienes que abrir la boca cuando cantas porque no entiendo lo que estás diciendo’. Y mi papá es igual. Realmente me ayuda. No quiero que la gente me diga que algo está bien cuando no lo está. Hay muchos aduladores en la industria, así que lo mejor del mundo es tener toda una familia que forma parte de esta vida artística”, expresó la cantante.

Cabe destacar que Ángela Aguilar será reconocida con el premio Breakthrough (Revelación) de Billboard Women in Music 2025 el próximo 29 de marzo.