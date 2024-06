Pepe Aguilar mandó advertencia a futuro novio de Angela Águilar, ¡Aguas Nodal!

Luego de una serie de rumores que relacionaban a Christian Nodal y a Ángela Aguilar, finalmente se confirmó que la pareja está junta. En TVNotas, revelamos que Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen una relación y que ella está muy ilusionada con el cantante, quien la ha tratado como una princesa.

La pareja confirmó su romance a través de una publicación en la revista ¡Hola USA!, en la cual Ángela aseguró que este noviazgo no era nuevo, sino la continuación de su historia de amor:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Facebook: Christian Nodal y Ángela Aguilar

La reacción de Pepe Aguilar ante la relación de Nodal y Ángela

A pesar de la felicidad de la joven pareja, una fuente cercana reveló en exclusiva para TVNotas que Pepe Aguilar, el padre de Ángela, no está para nada contento con esta relación. La fuente explicó las razones por las cuales Pepe no aprueba este noviazgo:

"Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero sí emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”. Fuente de TVNotas

La advertencia de Pepe Aguilar al futuro novio de Ángela Aguilar

Recientemente, Pepe Aguilar habló con Pedro Prieto en su pódcast ‘Auténtico’ sobre cómo sería de suegro con el novio de sus hija. El intérprete afirmó no ser celoso y solo desear la felicidad de sus hijas. Sin embargo, hizo una firme advertencia sobre lo que no toleraría:

“Yo pensé que iba a ser muy celoso, porque de chavo fui muy noviero, muy. Dije algo se me va a regresar, voy a ser celoso y no para nada. Yo solo quiero que estén bien. Me vale gorro. No voy a meterme entre los novios, pero me importa que estén bien físicamente. Pero si alguien las lastima tendría que intervenir y te lo digo sinceramente”. Pepe Aguilar enfatizó que no toleraría ningún tipo de m4l trato hacia sus hijas.

“Cero v¡0l3nci4. Cero 4bus0 porque entonces te metes con toda su familia. Aunque ella o él no se quieran defender, ahí sí no hay nada y no estoy amenazando, solo digo. Ustedes saben quién soy, ustedes me conocen más allá de eso. No quiere decir que sea m4f¡0s0, pero sí me puedo defender y bien. Tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes, solo se lo he dicho a una persona y ya no volvió. Quieran o no quieran mis hijas que las defienda tienen a su familia. Entonces, cuidado”, comentó el pasado mes de abril.

Con estas declaraciones, Pepe Aguilar dejó claro que aunque respeta las decisiones de sus hijas, no permitirá que nadie las lastime, advirtiendo a cualquier futuro novio sobre las consecuencias de cruzar esa línea.

