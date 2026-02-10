Christian Nodal y Ángela Aguilar encienden las redes con intensa foto, ¿en la cama?, previo a San Valentín

Pese a protagonizar uno de los matrimonios más polémicos del medio artístico, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen mostrando que están más enamorados que nunca. La controversial pareja encendió las redes sociales con una fotografía que muchos podrían considerar como “íntima y atrevida”.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido una de las más comentadas en redes sociales. Comenzó en 2024, tan solo dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, madre de su hija y con quien llevaba dos años de relación. Debido a la rapidez con la que se dieron los hechos, muchos sospecharon de que el nuevo romance inició como una infidelidad.

Dos meses después de esto, específicamente en julio de 2024, se casaron por lo civil en una ceremonia muy privada, pero lujosa, en Cuernavaca. Si bien siempre se han mostrado como una pareja feliz en redes sociales y eventos, no se han librado de la especulación.

Y es que se ha dicho en múltiples ocasiones que Nodal engaña a Ángela. Incluso en una ocasión se afirmó que hasta había dejado embarazada a una influencer. El chisme más reciente fue que le era infiel con su violinista, Esmeralda Camacho.

Esto, a raíz de unos videos en los que se veía a Camacho, aparentemente, haciéndole caras a Ángela cuando subió al escenario a cantar con su esposo en un concierto. Se reportó que, supuestamente, la hija de Pepe Aguilar habría exigido su despido.

Esto fue desmentido por Camacho, quien asistió a una presentación reciente del artista. Pese a las preguntas de la prensa, la músico simplemente se limitó a decir que la trataban muy bien y todo era “profesional”, echando así por tierra los rumores.

¿Christian Nodal presume foto íntima con Ángela Aguilar al igual que con Cazzu?

Hace algunas horas, Ángela Aguilar usó su Instagram para compartir algunas fotos familiares. La que más llamó la atención fue una donde se le veía sentada en un sillón junto a Nodal, mientras que este le tocaba el muslo desnudo.

La imagen generó muchas opiniones divididas. Si bien algunos lo interpretaron como un gesto romántico previo a San Valentín, otros creen que es muy “vulgar”. Incluso algunos aseguraron que buscaba “imitar” a Cazzu.

Recordemos que, en su momento, Nodal y Cazzu también presumieron fotos similares. No obstante, y a diferencia de Ángela, se les podía ver en la cama y casi desnudos, lo que generó mucha polémica en su momento.

Más allá de las opiniones, la pareja sigue dejando claro, al menos de forma pública, que se aman mucho y harán todo lo posible para que su romance dure mucho tiempo.

¿Cuándo se casan Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A finales del año pasado, Ángela Aguilar dio a conocer que ya planeaba la boda por la iglesia con Christian Nodal. En su momento, no dio más detalles y solo dijo que sería en mayo de ese año.

Cuando se le cuestionó a Nodal, este simplemente señaló que le gustaría que fuera en su natal Zacatecas y que durara varios días. También expresó su deseo de que su hija asistiera ese día.

Cabe destacar que esta sería su “tercera boda”. Y es que, previo a anunciar su romance en 2024, ya se había casado de “forma espiritual” durante un viaje a Roma.

