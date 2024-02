Sergio Mayer revela que Poncho de Nigris filtró el contrato de Wendy y lo tacha de “cobarde”

Sin duda alguna, parte del éxito que tuvo La casa de los famosos México se debió al icónico team infierno. El grupo conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Wendy Guevara se ganó el corazón de todos por sus ocurrencias dentro del reality.

Una vez terminado el concurso, todo apuntaba a que la amistad entre ellos crecería aún más. Sin embargo, las cosas fueron cambiando a lo largo de los meses y varios integrantes han estado envueltos en polémica.

Tal es el caso de Wendy, quien acusó públicamente a Sergio de haberse “querido aprovechar” de su fama al insistir en que le firmara contratos que al parecer solo lo beneficiaban a él. Estos señalamientos fueron negados por el actor, quien aseguró que solo le ha hecho ganar dinero a ‘la Perdida’.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer / Clasos/ Facebook: Wendy Guevara y Poncho de Nigris

Inesperadamente, esta afirmación provocó una guerra de declaraciones entre el exgaribaldi y Poncho. A palabras de Mayer, el exintegrante de MasterChef Celebrity “mal aconsejó” a Wendy para que ya no hiciera tratos con él.

¡La polémica no termina! Mayer habría dejado claro que su relación con el team Infierno ya es verdaderamente nula, por lo que no tendría que tratar ningún tema con ellos.

Team infierno / Instagram: @ponchodenigris

¿Qué dijo Sergio Mayer de Poncho de Nigris?

Ahora, en un encuentro con la prensa, Mayer volvió a arremeter en contra de Poncho de Nigris y aseguró que “se roba ideas” y “no tiene creatividad”. ¡Mencionó que no es ni empresario!

Por otro lado, el exgaribaldi señaló que el hecho de que De Nigris haya trabajado con él hace 15 años, no quiere decir que sea su amigo y reprobó que ocupe a sus familiares para crear contenido.

“Exponer a su mamá de la forma que lo hace, exponer a su mujer en un pódcast y burlarse de ella, eso es misógino y eso no está padre. Él dice que es carrilla y qué divertido, lo quiere hacer conmigo, conmigo, no”. Sergio Mayer

Además, Sergio confesó que tiene audios en los que el regiomontano menciona que todo lo que ha dicho es carrilla.

Sergio Mayer / Instagram: @sergiomayerb

“Se escuda en ellos (team infierno) por cobarde. Ya me tiene harto con sus comentarios y ahí tengo los audios donde (dice): ‘Ay, es carrilla. Vamos a darle y luego hacemos un live tú y yo'... A mi no me gusta engañar a la gente, yo siempre he sido frontal”.

Sergio Mayer revela que Poncho de Nigris filtró el contrato de Wendy Guevara

Eso no es todo, Sergio Mayer expuso que Poncho de Nigris fue quien filtró el contrato que hubiera firmado con Wendy Guevara y asegura que está “truqueado”.

Contrato de Sergio Mayer a Wendy Guevara

/ Captura de pantalla/ Sale el sol

“Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete… (Wendy) Ella salió y dijo que quien lo filtró fue Poncho. Ella salió y dijo ‘Ay, fue Poncho el que lo filtró”. Sergio Mayer

Finalmente, Sergio llamó “imbécil” a Poncho por decir que está vetado de Televisa y reiteró que el regiomontano lo ha buscado en diversas ocasiones para decirle que lo quiere y que todo es carrilla.

Así lo dijo Sergio Mayer:

¿Qué le respondió Poncho de Nigris a Sergio Mayer?

Como era natural, las declaraciones de Sergio llegaron a oídos de Poncho y él no dudó en responderle de una manera contundente.

En un video de Tiktok, Poncho no dudó en llamar “rata” a Sergio.

“Yo no vivo de mi esposa. Yo sí trabajo, rata, corrupta y lo saben. Investiguen los hechos, los hechos hablan más que mil palabras”. Poncho de Nigris

Por otro lado, en un live en sus redes sociales el regiomontano dejó claro que el empresario se volvió más “mierd*” de lo que era antes, dado que erróneamente pensó que La casa de los famosos México lo cambiaría por completo, pero no fue así. No obstante, aseguró que él ya no hablará más de Sergio Mayer.

