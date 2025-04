Christian Nodal rompe el silencio sobre supuesto beso con Kunno, ¿qué dijo?

La amistad entre Kunno y Christian Nodal sigue generando ruido en las redes sociales, pues además de los comentarios que se generaron en su transmisión en vivo, algunos fans, o haters, del intérprete de regional mexicano, aprovecharon el momento para hacer una edición con inteligencia artificial que algunos creyeron real.

El polémico video generado a partir de IA muestra al influencer, que hace unos días encendió las alarmas al aparecer golpeado, y al cantante dándose un beso. ¿Qué dijo Chrsitian Nodal al respecto?

Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal y Kunno hicieron una transmisión en vivo?

El momento que originó los rumores surgió en la noche que el influencer hizo una transmisión junto a Nodal la que Christian aseguró que con los regalos que estaban haciendo los seguidores del influencer podrían pagar su próxima boda, desatando rumores de que piensa en casarse con alguien más, además de su actual esposa, Ángela Aguilar.

En días posteriores también se hizo viral la aparición de Kunno en el cumpleaños de Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela, en donde incluso surgieron nuevos rumores por la presunta manera de beber de Ángela, y otro momento que se viralizó fue cuando Kunno le dice a Ángela que es su “décimo primer trago”, mientras ella dice “no, es el número 11”, y el influencer explica que era la misma cifra.

Aunque en su momento ni el influencer ni el cantante se pronunciaron sobre las polémicas imágenes, ahora es el esposo de Ángela Aguilar quien rompe el silencio. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en dónde Nodal eligió desmentir el suceso, fiel a su sentido del humor.

El influencer Kunno rompió en llanto en redes y reveló haber sido víctima de una agresión. / Instagram: @kunno

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el video del presunto beso con Kunno?

La interacción que dio pie al comentario de Nodal fue cuando una fan preguntó:“¿Y el beso con Kunno?”, y él le dijo: “GOLOSAAAA! jajajajaja aquí no, pero seguramente puedes encontrar ese fetiche en alguna cuenta de chismes”. De esta manera confirmó que el video es fake.

Pese a la respuesta del polémico cantante, que en días recientes lanzó un tema para su esposa, algunos seguidores no se sintieron satisfechos y siguieron comentando cosas referentes al presunto beso, mientras otros admitieron que siempre supieron que se trataba de un video falso.

Algunos de los comentarios fueron:

“Era obvio que era falso”,

“Ya reconoce que te gusta más Kunno”,

“La verdad se veía súper falso”.

Christian Nodal aparece en redes con nuevo look. / Instagram: @nodal

¿Kunno fue mandado a golpear por Ángela Aguilar?

Otro de los rumores falsos que surgió en las redes sociales en días recientes fue el que afirmaba que Ángela Aguilar lo habría mandado golpear por celos a partir de las recientes interacciones con su esposo. Sin embargo, lo que realmente sucedió, según lo compartido por el influencer en sus redes, fue una agresión que recibió por parte de tres sujetos cuando fue a un antro en Monterrey.

“No podía creer lo que me pasó, pude escapar porque literal salí corriendo”, explicó el influencer. El polémico influencer explicó que él acudió a un antro en compañía de sus amigos en Monterrey; sin embargo, tomó la decisión de salir antes para irse a su casa, debido a que estaba cansado, y ahí ocurrió la agresión.

“Al momento de salir, noto a tres chicos, no recuerdo si eran cuatro, pero inocentemente yo no pensé que iba a suceder nada, o sea, solamente pasé, a un lado, de ellos”, relató. Hasta el momento Kunno no ha reaccionado a los rumores que han surgido sobre su presunta cercanía a Nodal.