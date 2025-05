Alejandra Guzmán aparece con 10 escoltas en el aeropuerto y acusa a la prensa de agresión: “No los aguanto”

Alejandra Guzmán volvió a acaparar la atención este fin de semana tras someterse a una intervención quirúrgica, luego de sufrir una lesión en el tendón de uno de sus dedos. La cantante fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde sorprendió al arribar acompañada por un equipo de seguridad conformado por diez personas.

La escena llamó de inmediato la atención de los medios y usuarios en redes sociales, no solo por el despliegue, sino también por su actitud a la defensiva. La cantante venía de un concierto en Tabasco, donde se presentó ante más de 35 mil personas, demostrando que su popularidad sigue firme a pesar de las controversias.

Así fue su exitoso show en Tabasco:

¿Por qué Alejandra Guzmán llegó con 10 escoltas al aeropuerto?

Cuando fue abordada por la prensa, la intérprete de “Eternamente bella” evitó dar declaraciones y se enfocó en justificar su reforzada seguridad. Visiblemente molesta por el caos provocado a su alrededor, Alejandra lanzó una fuerte acusación contra los reporteros presentes: “Porque me golpean, porque me tiran, porque ya no los aguanto, esto no es entrevista, esto es agresión total”, exclamó sin rodeos.

Según compartieron los conductores del programa Sale el sol, Guzmán quiso prevenir incidentes como el que vivió cuando sufrió una caída a la salida del mismo aeropuerto, la cual adjudicó en su momento al acoso de los medios. No obstante, los videos de aquel episodio revelan que ella tropezó sola, sin que ningún reportero la empujara o tocara.

Así fue su accidente en 2024:

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre Frida Sofía?

Uno de los momentos más incómodos fue cuando los medios intentaron abordar el tema de su hija, Frida Sofía, con quien mantiene una relación distante y conflictiva desde hace años.

Alejandra Guzmán evadió todos los cuestionamientos relacionados con ella, incluso cuando se le preguntó si habían tenido algún acercamiento ahora que ambas coincidieron en México.

El hermetismo de la cantante fue interpretado por muchos como una señal de que la reconciliación aún está lejos, y aunque no hubo ningún comentario directo, su rostro lo dijo todo.

Así fue el bochornoso momento: