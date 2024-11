Silvia Pinal: Así fue el emotivo homanaje de ‘la Diva del cine de oro’ en Bellas Artes ¿Luis Miguel asistió?

La industria del espectáculo sigue de luto. Silvia Pinal perdió la vida a los 93 años el pasado jueves 28 de noviembre, luego de estar hospitalizada por una infección en las vías urinarias.

Sin duda, la noticia de su fallecimiento causó conmoción en el medio. La primera actriz, quien fue considerada como una figura emblemática en el cine, la televisión y el teatro, partió de este plano después de que experimentó dos colapsos pulmonares.

Silvia Pinal: Dan el último adiós a ‘la Diva del Cine de Oro’ en Bellas Artes

Luego de confirmar su fallecimiento, la histrionisa fue velada en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México. Sus hijos, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Sylvia Pasquel, así como otros seres queridos y amigos acudieron al lugar a darle el último adiós.

Sin embargo, la mañana de este sábado 30 de noviembre, sus restos fueron trasladados en la carroza hacia Bellas Artes, lugar al cual acudieron innumerables personas a despedir a la ‘Diva del cine de oro’.

Entre lágrimas, con fotos, algunos recuerdos y mucha nostalgia, su público arribó las afueras del Palacio para despedir a la primera actriz.

Luis Miguel se hace presente en el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes

Momento después de que llegó el cuerpo de Silvia Pinal al Palacio de Bellas Artes, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas, así como otros familiares, acudieron a dicho lugar para rendir homenaje a la histrionisa.

Subieron su féretro dentro del palacio, donde hay una alfombra roja, así como una fotografía de Silvia Pinal en su juventud.

Sin embargo, una de las cosas que llamaron totalmente la atención fue el detalle de Luis Miguel. ¿Le cantó? Recordemos que ‘la Diva’ externó sus deseos de que ‘el Sol’ le cantara en su último adiós.

Tal parece que el intérprete de ‘La media vuelta’ no pudo asistir al homenaje póstumo de Silvia Pinal. No obstante, sí se hizo presente con un emotivo regalo. Le envió una corona de flores blancas, las cuales se encuentran muy cerca del féretro de la actriz, así como junto a toda la familia.

Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel le dedican desgarradoras palabras de despedida a Silvia Pinal

De principio, la Secretaria de cultura, Claudia Curiel de Icaza, lamentó el fallecimiento de Silvia con emotivas palabras.

“Lamentamos mucho el reciente fallecimiento, para el público qué más decir de Silvia, sabemos que es una artista versátil, muy trabajadora, moderna y que con ella concluye un ciclo... Fue parte del congreso, empujó la primera ley de espectáculos, una mujer que trabajó hasta el último momento”, dijo.

Por su parte, Sylvia Pasquel, no contuvo las lágrimas y también externó unas bonitas palabras de despedida a su madre.

"La emoción no me deja hablar. Agradezco las muestras de cariño. Hablo del dolor que parte mi corazón al perder a mi más grande amor". Sylvia Pasquel

Alejandra Guzmán también habló de su sentir, entre lágrimas:

“Es un honor sentir el cariño de todo México... Mi madre es grandiosa, estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando dio su último suspiro. Siempre me enseñó a que este matriarcado tenía magia y arte, siempre cosas que llevaremos todas y esa es la mejor herencia que puedo tener: esa raíz, esa casta. Se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía descansar. Gracias por ser eterna”. Alejandra Guzmán

Michelle Salas se despide de su bisabuela, Silvia Pinal

La hija de Luis Miguel también acudió a despedir a su bisabuela, Michelle subrayó el gran legado que dejó su bisabuela.

“Despedimos a una mujer que fue un faro de luz para nuestra familia y para su país. Mi bisabuela fue mucho más que una madre o una abuela; fue una mujer adelantada a su tiempo que luchó por todas las mujeres. Demostró que el verdadero poder está en nuestros valores... Su legado es infinito”, dijo.

De igual forma, Stephanie Salas rindió su discurso de despedida con una bonita anécdota.

“Soy la primera nieta de Silvia Pinal... Mi abuela no nada más era mi abuela, sino parte del público y era maravilloso compartir a Silvia con todos que la amaban”, mencionó.

Finalmente, Camila Valero, bisnieta de Silvia Pinal, le dedicó unas palabras. “Su luz os guiará en el camino siempre”, dijo.

Público de Silvia Pinal entra al Palacio de Bellas Artes y le da el último adiós a ‘la Diva’

Poco después de que los familiares le rindieron su discurso de despedida a Silvia Pinal, las personas que se formaron desde las 6 de la mañana para despedir a ‘la Diva’, entraron al Palacio de Bellas Artes para dar el último adiós a la histrionisa.

La gente inició un recorrido al rededor del ataúd de Silvia, algunos tomaron fotos, así como otros le enviaron besos a los integrantes de la dinastía Pinal, quienes están desolados por esta pérdida.

Humberto Craviotto le canta a Silvia Pinal

Asimismo, Humberto Craviotto y el mariachi del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, se hizo presente en dicho palacio, quienes cantaron ‘Nube viajera’ y ‘La barca de oro’, tema de Cuco Sánchez.

También se escuchó ‘Hello dolly’ interpretada por Itia Domínguez, ‘Yo soy juventud’, así como ‘Amor eterno’.

María del Sol también formó parte de este emotivo homenaje. Le dedicó unas palabras arriba de estrado a ‘la Diva’, pese a no ser parte de la familia.

Además, interpretó el tema escrito por ella de título ‘Nos volveremos a encontrar’.

¿Frida Sofía asistió al homenaje de Silvia Pinal?

En el último adiós de Silvia Pinal se dieron cita celebridades como:

Laura Zapata

María del Sol

José Elías Moreno

Isaura Espinoza

Patricia Reyes Spindola

Humberto Zurita

Sin embargo, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, no se presentó al último adiós de su abuela. De acuerdo con María Luis Valdés Doria, jefa de espectáculos de Multimedios, la joven no está en México. Por esta razón, fue imposible su llegada al homenaje. No obstante, se dijo que sí hubo una reconciliación con su madre, pero fue a través de una llamada telefónica.

Quien tampoco estuvo presente en el homenaje fue Luis Enrique Guzmán, hijo que Silvia tuvo con Enrique Guzmán. Se desconocen los motivos de su ausencia.

Silvia Pinal: Llenan de aplausos a la ‘Diva del Cine de Oro’ en Bellas Artes

La música no paró en este último adiós, las diversas personalidades que se dieron cita a la despedida de Silvia Pinal abrazaron a Alejandra Y Sylvia por el duelo que enfrentan.

Además, se hizo presente el largo aplauso que se apoderó del palacio de Bellas Artes en honor a ‘la Diva’, mientras el mariachi interpretó ‘Las golondrinas’.

Termina el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes

Tras terminar la canción ‘Las golondrinas’, el ataúd de Silvia Pinal abandonó el Palacio de Bellas Artes. Lo que subrayó la culminación de este emotivo y desgarrador homenaje.

Llevaron el féretro a la carroza, la cual salió de Bellas Artes en medio de innumerables personas que no pudieron entrar a despedir a la actriz. Diversas personas del público traían consigo un rehilete color plateado, el cual era uno de los artefactos favoritos de Silvia en su niñez.

Al momento, se conoce que los restos de Silvia Pinal serán trasladados, nuevamente, a la funeraria al sur de la Ciudad de México, donde, aparentemente, será cremada.