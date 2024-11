Violeta Isfel rompe el silencio sobre el distanciamiento que tiene con su hermano; revela las razones

La reconocida actriz mexicana Violeta Isfel se ha convertido en el foco de atención tras confesar los motivos de su distanciamiento de su familia biológica.

La estrella, famosa por su trabajo en la televisión, compartió en una entrevista para el programa De primera mano las complejas y dolorosas razones que la llevaron a tomar la decisión de alejarse de sus padres y su hermano.

Entre revelaciones contundentes, Violeta destacó las dificultades que vivió y la importancia de poner límites para proteger su estabilidad y la de su familia actual.

Violeta Isfel con lentes / Facebook: Violeta Isfel

Un distanciamiento motivado por decisiones difíciles

Violeta Isfel explicó que su distanciamiento no fue una decisión impulsiva, sino la conclusión de un proceso complicado donde consideró cada aspecto antes de llegar a esa conclusión.

“Hay una razón fuerte para mi distanciamiento”, mencionó la actriz, indicando que los problemas con sus padres habían escalado a un nivel grave. Según Isfel, las circunstancias que rodean a su familia biológica eran tan graves que ambos, tanto su padre como su madre, deberían estar presos.

“No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”, confesó Violeta. La actriz recalcó que tomó esta difícil decisión para no poner en riesgo la estabilidad que ha logrado construir al lado de su hijo y su esposo, a quienes considera su familia de apoyo y amor.

Además de sus padres, Violeta confesó que ha decidido tomar distancia también de su hermano debido a ciertas decisiones que él tomó y que ella no consideró prudentes.

“Con mi hermano tuvimos que también cortar relación. Tomó ahí algunas decisiones equivocadas, y está bien; es muy respetable”, explicó, indicando que su prioridad es preservar la paz y el equilibrio emocional que tanto trabajo le ha costado alcanzar.

A pesar del distanciamiento de su hermano, Violeta compartió que mantiene una relación cercana con su hermana Krisna y su sobrino. Considera a Krisna y su familia como la única conexión que sigue manteniendo con su núcleo biológico y destaca que la relación con ella le da una fortaleza especial para seguir adelante.

Violeta Isfel

La importancia de sanar y de poner límites personales

Violeta Isfel ha sido abierta en cuanto a los efectos emocionales y físicos que el conflicto con su familia biológica ha tenido en su vida. La actriz habló sobre el proceso terapéutico y de sanación que ha tenido que emprender para reconciliarse con su pasado y avanzar hacia una vida más saludable y equilibrada.

“Porque también tuve que pasar por otro proceso terapéutico, una cirugía… esto tiene que ver con útero. Las conciliaciones con tu femenino, las conciliaciones con tu mamá, todos estos cierres de ciclos y estas complicaciones se manifiestan ahí. Este tipo de cosas para mí fue un cierre muy importante”, reveló.

Este viaje de sanación le ha permitido a Violeta disfrutar cada vez más de su vida actual, donde la actriz afirma sentirse plena junto a su esposo y su hijo.

“Ahora que veo, siendo esta mujer que disfruta mucho la chamba, que disfruta mucho a su hijo, que disfruta mucho a su esposo… mi esposo me dio la vida, es extraordinario”, confesó.

Violeta Isfel / YouTube: Chisme no like / Captura de pantalla

Violeta considera que el haber puesto distancia con ciertos miembros de su familia es un paso que ayuda a romper patrones negativos y a darle un mejor ejemplo a su hijo, quien ahora es un joven adulto independiente: “Me siento muy orgullosa de saber que, a partir de mí, las generaciones siguientes ya no van a pasar por esto… veo en mi hijo a un chavo de 21 años autónomo, que sabe poner límites, que sabe decir no y no hacer cosas absurdas por pertenecer a ningún lado”, expresó.

Con estas declaraciones, Violeta Isfel no solo compartió su doloroso proceso de separación, sino que lanzó un mensaje de autoafirmación y resiliencia, demostrando que a veces es necesario romper con el pasado para poder construir un futuro sólido. A través de un camino de autoconocimiento y fortaleza, la actriz continúa demostrando que la verdadera familia no siempre es aquella de la que se proviene, sino aquella que uno construye con amor y respeto.

