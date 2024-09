Doña Lety rompe el silencio tras ser secuestrada: “Sufrí mucho”

Hace unos días, el caso de Doña Lety, una famosa señora influencer de TikTok dio de qué hablar en redes sociales.

Trascendió que supuestamente el hombre que la hizo viral en redes, la habría tenido privada de su libertad, ya que según la señora, en un descuido del sujeto, ella pudo salir a buscar ayuda para que la rescataran.

Todo ocurrió en Tantoyuca, Veracruz y mientras elementos de la Guardia Nacional la rescataban y ayudaban a caminar pues ella se mostraba débil, la señora comentó a los medios de comunicación que habría tenido un año secuestrada.

Doña Lety, la famosa tiktoker habló sobre su secuestro

Con voz quebrantada, Doña Lety también brindó breves detalles de lo que habría sufrido al estar privada de su libertad revelando que sufrió mucho durante ese tiempo.

En los breves momentos que pudo hablar, la anciana describió las condiciones inhumanas a las que fue sometida. “Yo me siento muy mal, mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? por favor,” expresó visiblemente afectada.

En las imágenes de su liberación, captadas por el medios locales se muestra la debilidad de la influencer, pero repetía: “me tenían sin agua. Sufrí mucho”.

El relato de Doña Lety ha generado conmoción y a su vez escepticismo. Aunque no se ha confirmado oficialmente una investigación en curso, su historia ha dejado mucha sorpresa y tristeza por lo que supuestamente estaba pasando la tiktoker.

Las autoridades aún no han dado detalles sobre el progreso de la investigación ni sobre la identidad de el o los presuntos responsables del secuestro.

