Nieto de Maribel Guardia pasó la noche en el DIF tras denuncia legal: el drama familiar continúa

La reciente disputa entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, nuera de la actriz y madre del nieto de Guardia, ha captado la atención mediática tras una serie de eventos legales y emocionales. Todo comenzó cuando Imelda Garza denunció que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, intentaron llevarse a su hijo sin su autorización desde el colegio. Este incidente derivó en la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde actualmente el menor permanece bajo resguardo.

La viuda de José Julián aseguró que no es cierto lo que se ha especulado sobre que el pequeño quiere irse con su abuela y añadió que tampoco salió positivo a en pruebas de antidoping. Por si fuera poco negó todas las acusaciones en su contra como meter a hombres a su casa y llegue en estado inconveniente.

Maribel Guardia y Julián Figueroa abrazados / Facebook: Maribel Guardia

La versión de Imelda Garza Tuñón y su familia sobre las intenciones de Maribel Guardia de quitarle a su hijo

Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, relató que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Negó tajantemente los rumores que la señalan de meter hombres a su casa o llegar en estado de ebriedad. También puntualizó que las pruebas de antidoping realizadas resultaron negativas.

“No es cierto que mi hijo quiera irse con su abuela. Tampoco he incurrido en nada de lo que se me acusa. Me asesoré legalmente y, en caso de que mis declaraciones no fueran favorables, mi papá tomará la tutela de mi hijo menor de edad”, aseguró.

Según Imelda, su hijo no podrá estar con ella de momento. Las autoridades informaron que el menor seguirá bajo resguardo hasta que concluya el proceso de investigación.

Maribel Guardia ha externado lo mucho que adora a su nuera, Imelda Tuñón. / Instagram: @imetunon

Imelda Garza Tuñón revela que su hijo continuará resguardo en el DIF

Pasada las 5:30 de la mañana, tras pasar una noche afuera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en la espera de que le devolvieran a su pequeña, Imelda Garza Tuñón dio una entrevista a los medios entre lágrimas para informar que el menor no se le entregaría a su padre, como lo dijo en la noche anterior.

A través del canal de YouTube de La cueva de Paty, se puede ver al abogado y al padre de la viuda de José Julián Figueroa, quienes le informaron que el pequeño se quedará en el resguardo con las autoridades.

A pesar de que está pasando por un momento muy difícil para ella permitió el acercamiento de los medios a quienes les manifiesta su molestia por decisión tomada.

Imelda Garza Tuñón “Me quiere quitar a mi bebé. Maribel Guardia me quiere quitar a mi hijo. Hicieron todo lo posible porque el caso se retrasara lo más posible. Son las 5:30 de la mañana. No lo dejan salir. No me dejan verlo. El niño estaba llorando hace rato. Lo tienen recluido como un criminal y esto no es justo”.

Imelda aseguró que su hijo ya se le hicieron los exámenes correspondientes: “Le hicieron los exámenes más largos que han hecho jamás. Nunca se habían tardado tanto. Es atípico este caso. Hay mano negra metida aquí”.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

Imelda Garza Tuñón arremete contra Maribel Guardia y le manda fuerte mensaje

Cabe señalar que, Imelda Garza Tuñón ha estado a las afueras de la Fiscalía desde la tarde del pasado martes 22 de enero. En dicha entrevista la también cantante no dudo en expresar su enojo y frustración por todo lo que está pasando y le mandó un fuerte mensaje a la actriz costarricense.

“Esa mujer es muy mala (Maribel Guardia). Son personas muy malas. La verdad es que no puedo creer que me estén haciendo esto, que me quieran quitar a mi hijo. No puedo creer que tengan custodia a un niño, que no pueda ver a sus mamá, o sea, es la cosa más injusta que me ha pasado en la vida”, Imelda Garza Tuñón

Imelda también aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para poder recuperar a su pequeño y pidió justicia para ella y su pequeño.

Imelda Garza Tuñón “Es lo único que tengo. ¿Por qué me haces esto Maribel? ¡Qué te pasa, vieja est...da! Es lo único que tengo. Como tú ya perdiste a tu hijo también quieres quitarme al mío. ¡Por qué me estás haciendo esto! No quieren que vuelva a ver a mi hijo. ¡Por favor, que se me haga justicia! No me pueden quitar a mi hijo”.

Imelda Tuñón habla sobre la unión familiar que generó Julián Figueroa / Instagram: @imetunon

Abogado de Imelda Garza Tuñón habla sobre la situación legal del menor

El abogado de Imelda también levantó la voz respecto a las irregularidades del caso: “Lo que está haciendo la Fiscalía es ganar tiempo para no entregar al menor y eso es ilegal. El interés superior del niño es estar con su mamá. Esta situación es una clara violación de derechos”, explicó.

El representante legal señaló además que llamarían a la intervención de las autoridades de derechos humanos debido a la falta de garantías en el caso. “Es ilegal que hayan sometido al menor a pruebas sin la presencia de su madre. Esto es un atropello que no podemos permitir”, sentenció.

Las autoridades continúan trabajando en el caso, mientras que ambas partes han manifestado su intención de llegar hasta las últimas consecuencias. Por el momento, el menor permanecerá bajo resguardo del DIF, mientras se resuelve la situación legal y familiar. Hasta el momento, Maribel Guardia no ha dicho nada al respecto respecto a las razones por las que solicitó la custodia del hijo de Imelda.