Maribel Guardia desmiente rumores de su fallecimiento: “Me han llamado amigas llorando”

Ayer, las redes sociales se inundaron con la NOTICIA FALSA del fallecimiento de la actriz Maribel Guardia, provocando alarma entre sus seguidores. Sin embargo, la propia actriz se encargó rápidamente de desmentir los rumores mediante un video que publicó en sus plataformas, donde aclaró la situación y expresó su sorpresa por la cantidad de llamadas y mensajes que recibió.

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame”, compartió Maribel, visiblemente sorprendida por el malentendido.

“Qué cosa que hay gente que no tiene nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente. A mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren”. Maribel Guardia

Maribel Guardia y Julián Figueroa bailando en una fotografía compartida por el joven intérprete.

Maribel confirma que se encuentra bien y trabajando

En el video, Maribel aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y trabajando en una nueva serie junto a la actriz Lucía Méndez. La actriz explicó que decidió grabar el video para tranquilizar a su público y dejar en claro que está bien: “Gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”.

Con su característico enfoque positivo, Maribel explicó que no presta atención a la información negativa que circula en internet. “Gracias a Dios estoy aquí. Parece que en internet salió. Yo no veo esas cosas ni me interesan. Trato de enfocarme en lo positivo, si son cosas feas, ¿para qué les das importancia? Pero estoy bien”, afirmó.

Maribel recuerda que han sido tiempos difíciles

Maribel también aprovechó el momento para recordar los difíciles tiempos que ha vivido tras la pérdida de su hijo, enfatizando que ha sido un proceso complicado.

“Han sido tiempos difíciles para mí definitivamente. Una debe aprender a vivir de nuevo, que no ha sido nada fácil, pero bueno, aquí estamos”. Maribel Guardia

Fans de Maribel Guardia reaccionan a la noticia falsa de su muerte

El video de Maribel rápidamente se volvió tendencia, y numerosos seguidores respondieron con mensajes de apoyo y cariño. Entre los comentarios, destacaban:

“Ay, a la gente sí le gusta inventar. Se me hizo un nudo en el corazón cuando lo vi, pero gracias a Dios estás bien. ¡Te quiero!”.

“Apenas me estoy enterando de eso, qué bueno que no lo vi, porque si no, no hubiera podido ni escribir. A esa gente que pone tonterías, no saben que eso les puede pasar a ellos. Bendiciones, hermosa.”

El cariño y apoyo de sus seguidores se hicieron evidentes, y Maribel Guardia, una vez más, demostró su fortaleza y capacidad para enfrentar las adversidades con una sonrisa.

