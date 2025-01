Victoria Ruffo apoya a Maribel Guardia y pide a la gente no juzgarla: “No se metan”

Victoria Ruffo, también llamada ‘Reina de las telenovelas’, es también amiga cercana de Maribel Guardia y ha decidido alzar la voz en medio del escándalo que rodea a la costarricense tras su denuncia contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón preocupada por el bienestar de su nieto. Según lo que se ha filtrado, señala a Imelda de ausentarse de su casa, consumir alcohol y sustancias y llevar a dormir hombres, en presencia del niño.

Ime por su parte, señaló que ha sido una buena madre y atribuye la acción legal de su suegra al resentimiento que le tiene desde que le reveló una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Actualmente, y por dictamen de la Fiscalía, el menor se encuentra en resguardo temporal de Maribel, en lo que se hacen las investigaciones correspondientes. Ahora en una entrevista con varios medios, Ruffo enfatizó la importancia de no juzgar a su colega y permitió ver su apoyo incondicional hacia ella.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón irregularidades en el caso / Redes sociales

Te podría interesar: Imelda Tuñón revela si tuvo relación amorosa con el marido de Maribel Guardia, Marco Chacón

Victoria Ruffo un apoyo inquebrantable a Maribel Guardia

En el marco de la promoción de su obra de teatro Las leonas, Victoria Ruffo fue cuestionada por la denuncia en la que está involucrada Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón. Con un tono sereno pero firme, la actriz expresó su respaldo y aseguró que, aunque no ha podido comunicarse con su amiga, la apoya incondicionalmente.

“No he podido hablar con ella, pero como amiga que soy, guardo mi respeto y mi opinión. La quiero mucho. Me gustaría mucho poder abrazarla con todo mi cariño. La apoyo en todo lo que haga”, declaró Ruffo, dejando claro que está del lado de Maribel en este proceso.

La actriz también compartió su perspectiva sobre la preocupación que Maribel Guardia siente por su nieto. Ahora que Ruffo también es abuela, se siente identificada con la lucha de su amiga por el bienestar del pequeño.

“La verdad es que sí nos preocupamos mucho por los niños, por su crecimiento, por lo que les dejamos, por lo que viene, y como abuelas, yo creo que un poquito más. Queremos a los nietos a través de los hijos; hay mucha responsabilidad como abuelas”, reflexionó Ruffo.

No te pierdas: Imelda Tuñón responde a acusaciones de robo a Maribel Guardia por supuesta clonación de tarjetas

El llamado de Victoria Ruffo a no juzgar a Maribel Guardia: “No tienen derecho a opinar”

En redes sociales, la controversia ha generado fuertes críticas hacia Maribel Guardia, con acusaciones de manipular la situación para quedarse con su nieto aunque ella misma ha dicho que para el menor, no hay mejor lugar que estar junto a su madre, Imelda. Sin embargo, Victoria Ruffo hizo un llamado a la prudencia y pidió a la gente no emitir juicios apresurados.

“Yo le digo a la gente que no tienen derecho a opinar. No tienen derecho a meterse en una cuestión que es totalmente privada y de ellas. Maribel es una actriz que tiene mucho tiempo en el medio, tiene muchos amigos por ser una mujer íntegra, cariñosa, una mujer muy noble. Yo la conozco muy bien. Lo único que le pediría a la gente es que no opine, que no se metan porque es un problema de ellas y tienen que solucionarlo ellas”, afirmó.

Mira: Marco Chacón confirma que Maribel Guardia regresa a ‘Lagunilla, mi barrio’ y ofrecerá conferencia de prensa

Maribel Guardia vs Ime Tuñón: El estado de la denuncia

Por el momento, Maribel Guardia mantiene la custodia temporal de su nieto por 10 días, según orden judicial, mientras continúa la investigación sobre el caso. En tanto, Imelda no puede acercarse al niño. Ella ha dicho en un comunicado que pedirá la nulidad del proceso y que probará que está dispuesta a someterse a todas las pruebas.

A la par que avanza esta situación, se han filtrado presuntas pruebas de que Imelda presuntamente consume sustancias, mete hombres a su casa, incluso una examiga de la joven contó para TVNotas que, supuestamente, es interesada y que vio actos violentos contra Julián, su expareja, cuando él la quería sacar de la fiesta.