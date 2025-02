Imelda Tuñón vs Maribel Guardia: ¿Hubo o no dos hombres en la cama de la viuda de Julián? ¿Quién miente?

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sigue escalando y generando gran controversia en redes sociales. Todo comenzó el pasado 21 de enero, cuando la actriz interpuso una denuncia contra la viuda de Julián Figueroa, por el bienestar de su hijo, pues, según el documento que se filtró, Imelda estaba abusando del consumo de bebidas y sustancias.

Uno de los aspectos más llamativos de la demanda es la afirmación de Maribel Guardia de que su nieto habría encontrado a su madre en la cama con dos hombres. En una reciente entrevista, Imelda Garza Tuñón rompió el silencio y habló de estas acusaciones aunque no las desmintió del todo, lo que ha llamado la atención de la audiencia y de los periodistas que siguen el caso.

Maribel Guardia demanda a Imelda ella responde y la acusa de querer quitarle a su hijo: “Es injusto” / Instagram:@imetunon

Imelda Garza Tuñón rompe el silencio: ¿Estuvo con dos hombres en su cama?

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Imelda Tuñón rechazó la versión de Maribel Guardia. “No pasó eso. ¿Cómo quieres que te lo explique? No, no, no, para nada”, aseguró.

La joven madre enfatizó que jamás permitiría que un hombre en ropa interior estuviera cerca del cuarto de su hijo y, aunque no descartó la posibilidad de que hubiera alguien en la casa en esas condiciones, negó que haya ocurrido en su habitación.

“Yo no pondría a un hombre en calzones al lado del cuarto de mi hijo. Hay muchas habitaciones en esa casa y no quiere decir que si encontraron a alguien fue en mi habitación”, explicó Imelda cuando Gustavo Adolfo le indicó que inclusive Marco Chacón habría corrido de su hogar a uno de estos hombres en calzones.

Finalmente, Garza Tuñón dejó claro que el único hombre con el que ha dormido en su cuarto desde la muerte de Julián Figueroa ha sido su hijo. “Yo nunca estuve acostada con dos hombres en mi cuarto. Con mi hijo, sí”, contó.

Sin embargo, llama la atención que no desmiente que haya metido a personas a la casa de Maribel Guardia y que estuvieran en esas condiciones, comentando que “hay muchos cuartos” en la casa y al ser cuestionada si entonces invitó a hombres al domicilio, no dijo una respuesta concreta.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el hombre en calzones en su casa?

Maribel Guardia contó en su conferencia de prensa que su nieto le contó que una mañana entró a la habitación de su madre y la encontró en la cama con dos hombres.

“Fue un día que el niño fue en la mañana a saludar a su mamá y abrió la puerta y había dos hombres acostados en la cama con ella”, declaró la actriz.

Según Maribel Guardia, cuando confrontó a Imelda, esta intentó justificarse diciendo que los hombres eran homosexuales, pero la actriz insistió en que, independientemente de su preferencia sexual, su nieto no debería haber presenciado una escena así.

“Ella dijo que eran gays, pero no importa, sea gay o heterosexual, un niño no tiene por qué ver eso”, sostuvo la actriz.

