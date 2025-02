José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran bautizo de su hija con lujosa fiesta, ¡sin los Derbez!

José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el bautizo de su hija con una ceremonia religiosa en la Ciudad de México este 15 de febrero. A pesar de la expectativa, los grandes ausentes fueron los Derbez, quienes no pudieron asistir debido a compromisos previos. Sin embargo, la madre del actor, Victoria Ruffo, estuvo presente y expresó su felicidad por este importante momento en la vida de su nieta.

¿Cómo fue el bautizo de la hija de José Eduardo Derbez?

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en una iglesia muy significativa para José Eduardo, ya que en ese mismo recinto fue bautizado, confirmado y realizó su primera comunión. El actor compartió su alegría con los medios de comunicación:

“La vida cambia rápidamente. Estamos muy contentos y felices”, comentó José Eduardo.

Por su parte, Paola Dalay utilizó sus redes sociales para compartir diversos videos y fotografías del evento, permitiendo a sus seguidores conocer algunos detalles de la celebración. La influencer eligió para la ocasión un vestido blanco con morado en capas, adornado con detalles florales. Complementó su look con ondas en el cabello. José Eduardo optó por un traje color vino, una camisa blanca y tenis. La pequeña lució un exclusivo ropón de la firma Luca Gobbi, con calcetas y zapatos a juego.

¿Quiénes fueron los padrinos de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, no pudo ocultar su felicidad y expresó su alegría ante los medios: “Muy feliz la verdad, muy contentos de reunirnos, de estar al lado (mi hija), que es un angelito divino, preciosa”, declaró en entrevista con la periodista Berenice Ortiz.

Además, reveló que la madrina de la pequeña es su hija Vicky, mientras que el padrino es Gilberto Arrollo, mejor amigo de José Eduardo.

Por su parte, Paola Dalay explicó la decisión de elegir a Vicky como madrina: “Ama a (mi hija), ¿qué les puedo decir? Se ve que la adora, entonces no creo que haya mejor persona que ella”, comentó.

Entre los invitados destacaron el actor Ariel López Padilla y Gaby Ruffo, hermana de Victoria Ruffo.

¿Por qué no fueron Eugenio Derbez no sus hijos al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez?

Uno de los temas más comentados fue la ausencia de Eugenio Derbez y sus otros hijos. José Eduardo aclaró que sí fueron invitados, pero que ya tenían otros compromisos previamente agendados.

“Sí los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos mal. Nada más que no pudieron venir, unos por chamba, otros porque ya tenían un viaje, etcétera; no pasa nada”, explicó el actor.

Aislinn Derbez también confirmó la razón por la que no pudieron asistir: “Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir. Vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó", declaró la actriz.

A pesar de la ausencia de los Derbez, el bautizo de la hija de Paola Dalay fue una ocasión llena de amor y unión familiar, con la familia Ruffo como principal protagonista de esta emotiva celebración.