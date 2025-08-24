Ana Serradilla ya no buscará embarazarse, ¡pondría en riesgo su vida! ¿Piensa adoptar?

Ana Serradilla ya no buscará embarazarse, porque pondría en riesgo su vida, pero vive esta faceta gracias a la ficción: “Con la niña que interpretó a mi hija en una película nos volvimos íntimos. El paseo como si fuera mi hija y le he dicho: ‘Gracias, porque me haces vivir la maternidad’”. ¡Te contamos todo lo que nos dijo!

Te puede interesar: Ana Serradilla confiesa que sufre secuelas por una bacteria que casi la hace perder un ojo

Ana Serradilla / Captura de pantalla

¿Por qué Ana Serradilla no pudo tener hijos?

A finales del año pasado, Ana Serradilla reveló que un problema de salud le había impedido ser madre, lo cual había sido muy complicado y doloroso para ella. A pesar de eso, la actriz no se ha dejado vencer por la tristeza. Incluso le ha ayudado algo muy particular que se ha dado en sus proyectos recientes.

“Estoy en la obra Madres, donde encarno a ‘Marisol’, una mamá a quien le toca salir adelante sola, y pronto se estrenará una película de terror donde también tengo hijos. O sea, estoy en proyectos donde me toca interpretar a puras mamás. Esto, en vez de ser difícil, ha sido un regalo para mí, ya que puedo vivir la maternidad a través de la ficción. Me parece lo máximo”.

“Hace año y medio salió una película de Navidad en la que participé, Santa, mi amor. Con la niña que hacía de mi hija nos volvimos íntimas. Salimos juntas, el paseo como si fuera mi hija y le he dicho: ‘Gracias, porque me haces vivir la maternidad’. Yo siempre quise tener una hija. El tiempo que viví esa ficción y que vivo con ella cuando no estoy trabajando y podemos irnos juntas es de un gran disfrute. Obviamente, nos acompaña su mamá. Vamos a jugar, la invita a mi Casa La ficción me ha regalado momentos tan increíbles. Estoy muy agradecida. Lo veo como una bendición de Dios”.

Te puede interesar: ¡Al estilo de Nodal y Ángela Aguilar! Estos famosos también se casaron en secreto

Ana ha decidido compartir su historia de no poder ser madre para apoyar a otras mujeres / Luis Pérez e IG @la_serradilla

¿Ana Serradilla vive con los hijos de su marido Raúl Martínez Ostos?

Esto sin contar que Ana convive con los hijos que su marido, Raúl Martínez Ostos, tuvo con su ex, Martha Cristiana: “Soy madrastra de tiempo completo, porque viven conmigo. Sí ejerzo una maternidad distinta, al tener una familia prestada”.

Ana logró que ya no le afecte no poder ser madre: “Es mucho trabajo emocional y bastantes años de terapia. A veces necesitas una parte profesional que te pueda dar una guía y en ocasiones no lo tomamos en cuenta”.

Tal es su compromiso con la terapia, que la actriz tomó una decisión importante: “Estoy estudiando Psicología. Ya me había aventado varios diplomados y talleres, pero la carrera la carrera en línea en Estados Unidos. Ya llevo un semestre y me ha ayudado”.

Ana siempre se ha reservado precisar el motivo de salud que le impide ser madre. En este sentido, solo ha señalado que le han tenido que realizar varias intervenciones complicadas. Nos comentamos que no sabe si hay cura, pero tiene muy claro que su problema poner podría en riesgo su vida: “Yo podría seguir intentando cosas, pero creo que mi cuerpo ya ha sufrido mucho. Con las cirugías la he pasado muy mal. He decidido darme una tregua y cuidarme, amarme, aceptarlo y ya no seguirme torturando”, concluyó.

Te puede interesar: Ana Serradilla revela que casi pierde un ojo en una filmación en Colombia por culpa de una bacteria

Lleva 7 años casada con Raúl Martínez / Luis Pérez e IG @la_serradilla

¿Cuál es la trayectoria de Ana Serradilla en el cine y televisión?

Debutó en 1998 cuando protagonizó en TV Azteca la versión mexicana de la telenovela argentina Chiquititas.

Le siguieron otros melodramas, como: Cuando seas mía, Mirada de mujer, el regreso, Las Juanas y Campeones de la vida.

Uno de sus personajes más importantes fue el de “Griselda Blanco” en la serie La viuda negra.

En 2019 estelarizó en Televisa Doña Flor y sus dos maridos. Ha participado en más de 20 películas, como: Cansada de besar sapos, Eros una vez María y La boda de mi mejor amigo, entre otras.

Te puede interesar: Ana Serradilla y Raúl Martínez Ostos celebran su boda