Ana Serradilla revela que casi pierde un ojo en una filmación en Colombia por culpa de una bacteria

A veces, los actores se entregan totalmente a los personajes de las historias en las que trabajan, al grado de poner en peligro su salud.

La actriz Ana Serradilla se sinceró recientemente sobre cómo el exceso de trabajo y el perfeccionismo la llevaron a estar a punto de perder el ojo a causa de una bacteria.

Ana Serradilla revela que no se cuidada por cumplir en el trabajo

Ana Serradilla fue invitada al pódcast ‘Cosas que le pasan a los actores’, conducido por Cinthya Hernández y Selene de Portugal, donde confesó que, con tal de sacar adelante sus escenas, descuidaba su salud y se llenaba de analgésicos sin reparar en ir al doctor, dejándolo siempre para el último momento.

Sin embargo, una experiencia extrema la hizo reflexionar sobre lo dura que era con su cuerpo y la necesidad de parar cuando es necesario por temas de salud.

“Yo no me cuidaba en lo más mínimo. Yo era de qué tengo que hacer para que esto salga. A mí me dolía algo y era de ‘Me tomé dos analgésicos, no jaló, me tomé cuatro, ahí va, está jalando, pero mejor me tomo otros cuatro’ y yo salía con nueve analgésicos lista para poder trabajar perfecta”, dijo Ana Serradilla.

La actriz también reveló otra experiencia en la cual tuvo una infección en los riñones, pero con tal de no parar una función, prefirió firmar una carta responsiva en la cual le advertían que podía perder su riñón.

“De pronto me dio una infección en los riñones, tenía piedras en los riñones. Yo no iba a parar, ni iba a cortar la función, y me hicieron firmar una carta en el hospital de que si me daban de alta podía perder mi riñón, y yo la firmaba”, relató Serradilla.

Ana Serradilla, en peligro de perder su ojo en Colombia

“Yo casi pierdo el ojo derecho en una producción en Colombia. Tenía mi ojo cerrado y me decían ‘graba de lado Ana’, y me dolía hasta el cerebro porque una bacteria se estaba comiendo mi ojo derecho y se me escurrían las lágrimas en el ojo. El dolor era insostenible y no me llevaban al doctor”, compartió Ana Serradilla.

“Yo debí haber dicho, ¿saben qué, señores? Paren. Me llevan en este momento al médico”. Ana Serradilla

Ana Serradilla no reveló la producción en la cual sufrió esta experiencia y tampoco dio detalles de la bacteria que afectó a su ojo. Por fortuna hoy en día Ana comparte la importancia de priorizar la salud antes que nada.

