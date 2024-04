Ana Serradilla confesó que nunca quiso el rol de mujer, porque le tenía coraje a su mamá

Ana Serradilla causó gran polémica hace unos días luego de dar a conocer una serie de declaraciones sobre una fuerte pelea que tuvo consigo misma respecto al género con el que nació.

La actriz fue invitada al pódcast “El rincón de las mentiras”, conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez, donde confesó que sentía un fuerte “rencor” hacia ser mujer.

En esta plática, Ana Serradilla explicó que durante muchos años estuvo en conflicto con su género, debido a la dinámica del matrimonio de sus padres. Observó que el rol femenino era sumamente aburrido, mientras que ser varón parecía mejor.

Serradilla mencionó que desde entonces buscó la independencia, pues nunca quiso terminar como una ama de casa, llegando al punto de priorizar su carrera antes que la maternidad.

Ana Sarradilla

“Entonces dije: ‘No, pues no. O sea, yo quiero mi independencia, hijos creo que mejor en otro momento y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Yo voy a tener el trabajo que yo quiera’”.