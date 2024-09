Ana Serradilla confiesa que sufre secuelas por una bacteria que casi la hace perder un ojo

Hace unos meses, la actriz Ana Serradilla se sinceró sobre cómo el exceso de trabajo y el perfeccionismo la llevaron a estar a punto de perder el ojo a causa de una bacteria.

A través del pódcast ‘Cosas que le pasan a los actores’, conducido por Cinthya Hernández y Selene de Portugal, la histrionisa confesó que, con tal de sacar adelante sus escenas, descuidaba su salud y se llenaba de analgésicos sin reparar en ir al doctor.

“Yo casi pierdo el ojo derecho en una producción en Colombia. Tenía mi ojo cerrado y me decían ‘graba de lado Ana’, y me dolía hasta el cerebro porque una bacteria se estaba comiendo mi ojo derecho y se me escurrían las lágrimas en el ojo. El dolor era insostenible y no me llevaban al doctor”, compartió Ana Serradilla.

Te puede interesar: Ana Serradilla revela que casi pierde un ojo en una filmación en Colombia por culpa de una bacteria

Ana Serradilla estuvo a punto de perder un ojo en Colombia

Ahora, en un encuentro con la prensa, Ana nuevamente recordó los momentos de terror que vivió tras casi perder el ojo por una bacteria. La famosa dio más detalles de cómo casi sucedía una tragedia en su vista.

“Fue una imprudencia en el set porque la máquina de humo no funcionó y decidieron quemar hojas y entonces una briznita cayó y quemó mi ojo. Yo cometí la imprudencia y empecé a usar por mi propia cuenta cortisonas y antibióticos para sanar mi ojo de una forma más rápida y poder seguir trabajando”. Ana Serradilla

No te pierdas: Gael García impacta con radical cambio de look a sus 45 años, ¿qué se hizo? FOTO

Después de automedicarse, el problema se incrementó, ya que no fue revisada por un especialista en su estancia en la provincia de Giraldo. Por esta razón, tuvo que acudir al oftalmólogo, quien la tuvo que intervenir para que no perdiera su ojo.

“No daban con el caso hasta que ya llegué a Bogotá y el oftalmólogo me dijo: ‘Traes una bacteria y te tengo que operar ya o puedes perder el ojo’. Me hicieron esa cirugía y me tardé como dos años en volver a ver sin, como con una telita blanca, pero bueno, son cosas que pasan”, contó.

Mira: ¿Luis Enrique Guzmán es el papá biológico del hijo de Mayela Laguna? Revelan los resultados de ADN

Ana Serradilla revela secuelas que sufre por grave bacteria en el ojo

La lamentable situación que vivió Ana la llevó a tener secuelas en su visión. Aunque, señaló que ha podido sobrellevarlas, recalcó la importancia de acudir con especialistas.

“Perdí visibilidad del ojo, ni modo, ya ahorita con lentes de contacto… No veo con tanta claridad, no es nada grave, nada más veo tantito más borroso y ya”. Ana Serradilla

Concluyó: “El papel de víctima es el que menos me gusta en esta vida y siento que cuando a veces te pasan cosas trata uno de superarlas y de sortearlas (…) Pasé por una cirugía exitosa, salí bien y hoy veo, estoy feliz y supersana, así que no pasa nada”.

Así lo dijo Ana Serradilla: