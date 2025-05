Ángela Aguilar se burla de Cazzu y Belinda y Joanna Vega-Biestro la expone

Desde hace mucho, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en fuertes controversias a raíz de su matrimonio. Ahora, la hija menor de Pepe Aguilar podría enfrentar una nueva polémica por el uso de sus redes sociales y es que se habría burlado de las exparejas de su marido. Así la habrían descubierto.

Belinda, Ángela Aguilar y Cazzu / Instagram

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar se burló de Cazzu y Belinda en redes sociales?

La polémica llegó cuando un usuario de redes sociales compartió una polémica imagen con un sapo, un perro y una araña. Los tres elementos estarían relacionados a Christian Nodal, Belinda y Cazzu. Recordemos que hace cuestión de días, el intérprete publicó su nueva canción “X perro”, que incluso llegó a rumorarse, podría estar relacionada a Belinda.

El usuario que compartió la controversial ilustración a través de X escribió: “Andamos todos perros para el gran estreno del maestro Nodal de Aguilar”. La polémica llegó cuando Ángela Aguilar le dio like al controversial tuit.

El polémicto tuit que desató la controversia.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la reacción de Ángela Aguilar a polémica imagen contra Belinda y Cazzu?

A través de redes sociales, internautas señalaron que Ángela habría dado like y dudaron que hubiera sido en un acto de inocencia, pues relacionaron las ilustraciones a Belinda, por la canción de “Sapito” y es conocido que Cazzu utiliza abiertamente las arañas como distintivo.

Ante la controversia, la periodista de Imagen Televisión verificó si Ángela había hecho tal reacción y comprobó que se realizó. “Los fans de Belinda y Cazzu andan enojados porque hay un fan de Christian que subió una foto con un perro, abajo un sapo y una araña, que obviamente hacen referencia a Belinda y a Cazzu”, inició la conductora.

“¿Quién creen que le dio like? Ángela. Entonces dicen, si se están quejando de que la atacan, para qué se suma y ya vi y sí le dio like (...) de todo se dan cuenta, yo hasta dije: ‘Lo inventaron’. No, sí está y está verificado“, señaló Joanna. “Muy mal por Ángela, quiere apagar el fuego y ve de que manera lo aviva”, comentó Ana María Alvarado.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué reacciones generó en redes el like que Ángela dio al comentario contra Belinda y Cazzu?

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. En TikTok y X se han generado comentarios que reprueban la acción de la intérprete de “Ahí donde me ven”. Aunque hay algunos que consideran que Ángela simplemente dio like por la promoción al nuevo tema de su esposo.

