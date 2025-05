Ángela Aguilar revela que Nodal prefiere su look natural: “Ya quédate así, por favor” ¿Le recuerdan a su ex?

En marzo Ángela Aguilar sorprendió a todos sus fans con un inesperado cambio de look. Decidió apostar por unas extensiones de pelo largas en color rubio que, sin dudarlo, desató comparaciones con Belinda. Luego, cansada de los comentarios, optó por regresar al cabello oscuro, esta vez complementado con extensiones de lujo.

Este cambio de imagen, realizado por el estilista Miguel de la Mora en Micky’s Hair Salon, incluyó 300 gramos de extensiones brasileñas premium y un diseño de color personalizado, con un costo estimado de 174 mil pesos mexicanos.

Aunque ni los miles de pesos callaron la crítica, pues en esa ocasión fue comparada con otra ex de Nodal, Cazzu. Y aunque para muchos le da un toque más juvenil y encanto, al parecer a quien debería volverlo loco ya le dijo que mejor se quede a lo natural.

Ángela Aguilar se cambia de look nuevamente / Instagram

Mira: Ángela Aguilar no sabe el acto más romántico que ha recibido de Nodal y redes ayudan: “Abandonar a Cazzu”

¿A Nodal no le gustaron las extensiones de Ángela Aguilar?

Aunque Ángela Aguilar suele ser elogiada por su estilo sofisticado y moderno, parece que no todo lo que usa es del gusto de su esposo, Christian Nodal. La cantante supuestamente reveló recientemente que, tras colocarse unas carísimas extensiones de pelo, su esposo le pidió que volviera a su look natural y dejara de hacerse “arreglitos”.

En una supuesta entrevista compartida por el usuario @monarca.base, Ángela recordó el momento en que, tras retirarse las extensiones por unos días, le envió una foto a Nodal. Su reacción fue clara:

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘Ya quédate así, por favor’”, dijo la cantante.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Facebook: Christian Nodal y Ángela Aguilar

La intérprete de ‘El equivocado’, canción con la que hizo llorar a Christian Nodal, explicó que su cambio de imagen tiene fines promocionales, ya que forma parte del concepto de su nuevo disco. No obstante, no pasó desapercibido que Nodal la prefiere con su imagen más natural, sin intervenciones estéticas.

“Y yo así de: ‘Amor, tengo que quedarme así para mi disco. Espérame un mes. Ahorita me lo quito’”, le prometió Ángela a Nodal.

Al ver que el publico quería ver la entrevista, la misma cuenta aseguró que la entrevista tocaría luz pronto, por ahora solo sería un adelanto en audio.

Así lo dijo Ángela Aguilar:

Checa: Ángela Aguilar reacciona a la presentación de Belinda en premios ‘Lo nuestro’ ¿Huyó de la ex de Nodal? VIDEO

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la revelación de Nodal sobre el cambio de look de Ángela?

En redes, los comentarios no se hicieron esperar y también opinaron. Algunos secundaban a Nodal, asegurando que el cabello corto le luce mejor, aunque algunos prefieren ver su cabellera larga y ¡carísima



“Corto, Christian prefiere su cabello corto.”

“¡Sí, lo enamoró con su pelo corto!”

“Él la conoció con su corte corto y fue ahí donde se enamoró por primera vez.”

“A mi parecer, le queda bien tanto el pelo largo como el corto, pero ahora está en otra etapa y el largo le queda bello. Así que, con lo que ella se sienta mejor. @Angela Aguilar :)”

“Si quieres cambiar de esposo también…”

También lee: Imágenes de Ángela Aguilar en concierto de Christian Nodal ¿enfiestada y tambaleándose? ¿Se pasó de copas?