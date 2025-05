Ángela Aguilar confiesa que vivió “meses crueles” y asegura que Nodal la salvo: “No podría estar sonriendo”

Ángela Aguilar, heredera de una de las dinastías más influyentes del regional mexicano, ha sido centro de la atención mediática no solo por su talento vocal, sino por la intensidad de su vida personal. Hija del cantante Pepe Aguilar y nieta de la legendaria Flor Silvestre y de Antonio Aguilar, Ángela debutó desde pequeña en los escenarios, pero eso no ha sido motivo de titulares en diferentes medios pues, en los últimos años su nombre ha sido más frecuente en la prensa del corazón que en la musical.

Desde que confirmó su romance y posterior boda en julio de 2024 con Christian Nodal, expareja de Belinda y Cazzu, la madre de su única hija, la cantante ha estado envuelta en múltiples polémicas. Se le ha acusado de romper códigos de sororidad, enfrentar supuestas tensiones familiares por su relación, y ha sido blanco constante de críticas en redes sociales.

Es por eso que por primera vez habla desde su trinchera y como ha vivido con el asedio del público y las críticas constantes.

¿Por qué Ángela Aguilar decidió alejarse de los escenarios?

Consciente del impacto que tiene su figura en el mundo del regional mexicano, Ángela explicó que necesitaba un respiro para priorizar su bienestar y fortalecer su matrimonio con Christian Nodal, con quien se casó en 2024.

“Tuve la oportunidad de decidir tomarme un descansito de los conciertos y enfocarme en mi relación”, contó la cantante, señalando que ambos llevaban ritmos de trabajo extenuantes. Mientras ella ofrecía hasta 100 shows por año, Nodal superaba los 110.

La logística para convivir como pareja resultaba complicada, por lo que decidieron acompañarse más en sus respectivos compromisos. “Tratamos de estar cuando podemos. Él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas, y más que nada nos echamos muchas porras. Estamos muy unidos”.

Y es que este martes de TVNotas te dimos a conocer que Ángela no deja ni a sol ni a sombra a su esposo y mientras la menor de la dinastía Aguilar asegura es por trabajo, nuestra fuente la señala de “caprichosa, controladora, mandona y celosa”.

Incluso narró una anécdota que conmovió a muchos de sus fans: un día en Puebla pudo ver a su papá, Pepe Aguilar, cantar en el Teatro del Pueblo y después acudir al show de su esposo en el palenque. “Fue muy divertido. Se hizo una fiesta. Me siento tan protegida con estos dos hombreazos que admiro tanto”.

¿Ángela Aguilar vivió “meses crueles” por las criticas en redes sociales?

La cantante de ‘Gotitas saladas’, de quien se ha dicho que le pone a su esposo personas que lo vigilen para saber qué paso da, abrió su corazón y compartió que ha atravesado una etapa especialmente dura en su vida personal.

Aunque su relación con Christian Nodal ha sido celebrada por algunos y criticada por otros, la artista de 21 años aseguró que él ha sido su pilar durante este tiempo de tormenta emocional. Incluso, Ángela ha sido señalada de comprar comentarios favorables en redes sociales.

“Solo puedo decir cosas buenas de mi esposo. Es un mega hombre. Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Me da mucha fuerza porque, la verdad, han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también. Entonces siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, declaró en entrevista con Mariano Osorio.

Ante estas declaraciones, Nodal no se ha pronunciado al respecto, y la cantante tampoco dio más detalles sobre las acciones que la estarían haciendo pasar por momentos difíciles. Sin embargo, en redes ya se especula que podría deberse a las críticas que ha recibido desde el inicio de su relación con Nodal.

¿‘El equivocado’, la nueva canción de Ángela Aguilar era para Nodal?

Ángela Aguilar también presentó su nuevo disco Nadie se va como llegó, un trabajo que considera como un reflejo de su proceso interno de crecimiento y sanación.

“Siento que ahorita en mi música estoy como estoy en mi vida: aprendiendo poco a poco”, compartió. Este proyecto no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también en su vida personal, con letras cargadas de emociones reales.

Uno de los temas de Ángela Aguilar que más ha conmovido es El equivocado, una canción que, según relató, nació desde una petición muy especial a su compositor: “Quiero que se trate de un amor que solamente tú entiendes, algo que sea muy tuyo. Quiero que sea una canción muy íntima”.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a la canción que le dedicó Ángela?

La reacción de Christian Nodal al escuchar El equivocado fue tan emotiva como inesperada. Ángela confesó que es muy reservada con su música, pero cuando por fin le mostró el tema, él lo recibió con una ola de orgullo.

"Él la presumía por todos lados. Llegaba con mi mamá y decía: ‘Suegrita, ¿ya viste la canción que me hizo mi esposa?’”, contó entre risas. La canción se convirtió en una especie de himno personal dentro de su relación, celebrando un amor que, según Aguilar, sólo ellos dos entienden a profundidad.

Además hace unas semanas Christian Nodal se sinceró sobre su reacción ante el estreno de ‘El equivocado’ y admitió que tanto el tema como el videoclip le “sacaron algunas lagrimitas”.

“Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’ me tocó profundamente el corazón. No me dijo: ‘Es para ti’, pero me quedó el saco. Entonces, me lo puse. Me dijo: ‘Estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’, y terminó siendo esa parte íntima, las vacaciones. Yo me siento muy feliz” Christian Nodal