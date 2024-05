La casa de los famosos: Paulo Quevedo cree que Maripily Rivera es una persona “traicionera”

El pasado 16 de mayo, Paulo Quevedo perdió la oportunidad de convertirse en el ganador de ‘La casa de los famosos Telemundo’. Por decisión del público, la celebridad quedó en séptimo lugar y perdió la oportunidad de ganar los 200 mil dólares.

Recordemos que Quevedo fue uno de los famosos que entraron en sustitución de los participantes que dejaron la competencia por abandono voluntario o expulsión.

Pese a que su estancia no fue tan larga, en comparación con la de la gran mayoría de los finalistas, Paulo dio mucho de qué hablar por los encontronazos que protagonizó con ciertos habitantes y su cercanía con Cristina Porta.

Paulo Quevedo séptimo lugar / Facebook: Telemundo realities

Paulo Quevedo ¿se sintió traicionado por Maripily Rivera?

Tras su salida, Paulo Quevedo tuvo una plática con Jimena Gállego, conductora del programa, en la que no solo habló de su experiencia en el reality, también se sinceró sobre lo que piensa acerca de Maripily Rivera.

“Yo le dije a Maripily, ‘yo me voy a quedar con la Maripily de allá afuera’ que nunca conocí, nunca conocí. Yo conocía de su existencia, pero no me quiero quedar con la Maripily de allá dentro. No tolero traiciones” Paulo Quevedo

Ante esta declaración, la conductora le recordó que, en su momento, formó una alianza con la boricua. En respuesta, el mexicano se justificó diciendo que eran “las reglas del show”.

“Claro (me alié con ella), pero porque fueron reglas del show ¿me entiendes? Nos aliamos, porque teníamos que aliarnos. Teníamos el mismo objetivo. Nos meten en un cuarto, no vamos a estar como perros y gatos. Además, tener a Maripily de enemiga, allá dentro, no está divertido”, expresó.

También comentó que, a diferencia de Lupillo, Maripily es una persona “impredecible”. De igual forma que, “como hombre”, no sería capaz de “meterse” con una mujer”.

Paulo Quevedo revela cómo vivió el reality

El actor finalizó la conversación diciendo que su experiencia dentro de la casa lo llenó de “aprendizaje”.

“Me llevo lo que yo pueda adaptar a mi cotidianidad, en mi vida. De tener tantas distracciones acá afuera, allí no las tienes. Aprendes a confabular y las divides porque tú tienes que estar concentrado en un juego. Tienes que no perder tu postura, tu energía. Ser un gran sobreviviente”, concluyó.

