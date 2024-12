Adrián Marcelo menosprecia a Wendy Guevara y afirma que no tiene “derecho a criticarlo”; ella responde

Adrián Marcelo vuelve a estar en medio de la controversia. En esta ocasión, por “menospreciar” a Wendy Guevara y decir que ella no tiene derecho a criticarlo por el trabajo que desempeñó antes de volverse influencer.

A través de redes sociales, se ha viralizado un video del regiomontano abordando el tema de sus comentarios. En sus declaraciones, expresó que no se sentía mal por las palabras de Wendy, pues es alguien que, en su pasado, desempeñó el llamado ‘el oficio más antiguo del mundo’.

“No tengo nada en contra de la comunidad trans o LGBT. Wendy Guevara cobraba 250 la m…, compadre. No es de ma..., tengo carrera, tengo posgrado. No es por sonar clasista, pero, de pronto, estar siendo juzgado por Wendy Guevara”, indicó.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Adrián Marcelo “pelusea” a Wendy Guevara y dice que solo se hizo famosa por “una tontería”

Por si esto fuera poco, el influencer sostuvo que Wendy no había hecho algo “importante” como para merecer la gran fama de la que está gozando en estos momentos.

“O sea, carnal, se hicieron famosas porque se perdieron después de... (trabajar), en una quinta. Me encanta que agarren a esas figuras (para hacerlas famosas en televisión)” Adrián Marcelo

Aunque dejó claro que no tiene nada en su contra y hasta mencionó que, en su momento, le “caía bien”, sugirió que la creadora de contenido no era nadie importante, a comparación de él.

Ahí le dejaron un recadito Sr. @LaWendyGuevara

Y de paso dígale a @NicolaPorcella que CHASPTM🔥✌🏻 pic.twitter.com/IqdKdBfC5j — El Quince™️ (@rasssa15) December 10, 2024

Fans reaccionan a las palabras de Adrián Marcelo

Por supuesto, las palabras de Adrián Marcelo causaron mucha polémica en redes sociales. Si bien algunos defendieron la postura del influencer, la gran mayoría salió en defensa de Wendy Guevara.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:

“El chanclas quedó traumado”

“Mentiras no dijo, Wendy solo es famosa porque sí”

“No tiene ni la mitad de carisma que tiene Wendy”

“Ya no sabe de quién colgarse para tener tantita relevancia”

“Como cuando no sabes cómo tener rating y tienes que nombrar a personas famosas y más exitosas que tú”

“Tiene la razón”

“Adrián Marcelo solo dio su opinión, ¿por qué lo critican?”

Wendy Guevara / Captura de pantalla

Así fue como Wendy Guevara le respondió a Adrián Marcelo

Como era de esperarse, la respuesta de Wendy Guevara no tardó en llegar. A través de una transmisión en vivo para redes sociales, afirmó no sentirse ofendida por los comentarios de Adrián. Incluso, admitió que le dan risa.

“Ustedes creen que me ataco con el p… ese. A mí me da risa, que digan lo que quieran. Si me nombran, es porque me tienen bien presente. Hasta le voy a mandar un regalo de Navidad”, expresó.

Para finalizar, señaló que no tiene nada en contra de Adrián, a quien tachó de “paranoico” por “creer que todas las personas lo atacan”.

