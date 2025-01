Carín León llama “nacos” a quienes lo relacionaron amorosamente con Espinoza Paz

Carín León y Espinoza Paz, dos de los mayores exponentes del regional mexicano, dieron de qué hablar luego de viralizarse rumores de supuestamente sostener un romance.

A primera hora de este lunes, circularon en redes sociales imágenes donde se veía a ambos cantantes juntos, en escenas románticas, lo que desató confusión entre sus fans puesto que ambas celebridades sostienen relaciones formales con sus respectivas parejas heterosexuales. ¿Qué pasó? ¡Te contamos!

Carín León y Espinoza Paz están envueltos en los rumores de que sostienen un romance / IG: @carinleonoficial / @espinozapaz

Carín León y Espinoza Paz: Estas son las imágenes comprometedoras que hicieron pensar a muchos que ¡eran pareja!

En las redes sociales TikTok y ‘X’, este lunes circularon imágenes supuestamente de Carín León y Espinoza Paz en momentos románticos.

Como si su lenguaje corporal no hablara por sí solo, Carín supuestamente aseguraba en la publicación que habría mantenido una relación con el intérprete de ‘El último viernes”, ¡por años! La discreción correspondía a no perjudicar sus carreras, según el video.

En redes, el video hizo creer a muchos que era cierto. La realidad es que se trata de metrajes hechos con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). Al saber del alboroto, no tardó nada Carín León en salir a aclarar lo sucedido y frenar de una vez por todas los rumores de una presunta relación con Espinoza Paz.

Carín León rompe el silencio y aclara su presunta relación amorosa con Espinoza Paz

La rapidez con la que se difundieron las imágenes este lunes 27 de enero hizo que el famoso reaccionara públicamente. Carín León aseguró que apenas despertaba cuando descubrió que se había convertido en noticia nacional debido a un supuesto romance con el cantante Espinoza Paz.

“Es momento de darle explicaciones a la gente. Se merecen una explicación. Tengo tres días con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso, y no pasa nada, porque la gente así lo quiso. Hasta la fecha no he desarrollado ningún síntoma. Si la gente que tiene esta condición me puede decir cuándo se empiezan a desarrollar los síntomas para no estar desprevenido”, dijo a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, su lado de sarcástico fue el primero en salir, pero no tardó nada para mostrase irritado e hizo un llamado a respetar la vida privada de las personas y a dejar de utilizar la sexualidad como un arma para juzgar o descalificar.

“Gracias por tanto apoyo, tanto cariño. Te levantas un día heterosexual y al otro día eres gay. A estas alturas del partido, la sexualidad pasa a segundo plano. Pinc... nacos del mismo tiempo, la misma gente jod... criticando. Pónganse a trabajar, pin... bola de nacos. Vayan a chin... su rep... ma... Hagan el bien por ustedes mismos.

Terminó el mensaje señalando el aprecio que siente por Espinoza Paz como amigo y compañero, sin dejar de lado la broma que los hizo tendencia.