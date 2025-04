Famosa cantante fue operada de emergencia; estuvo en terapia intensiva y con “ventilación mecánica”

La salud de María Becerra ha sido motivo de preocupación en las últimas horas. Esto después de que diversos medios, incluyendo el periodista Javier Ceriani, reportaran que se había sometido a una cirugía de emergencia.

De acuerdo con el reporte de Ceriani, hace algunas horas, la cantante ingresó a la Clínica Zavala, del barrio porteño de Belgrano, en Argentina, donde fue operada por “un shock hipovolémico, con fuertes dolores abdominales y una hemorragia interna”.

El también comunicador añadió que, según fuentes oficiales, la joven de 25 años estuvo en terapia intensiva y requirió “ventilación mecánica” para respirar.

¿Cuál es el estado de salud de María Becerra?

Por otro lado, el reportero Pepe Ochoa confirmó el diagnóstico y añadió que también se le había detectado anemia, lo que habría agravado la situación, necesitando transfusiones de sangre.

“Voy a tratar de ser cauteloso con la información. A María Becerra ayer la internaron. Entró con un cuadro de hemorragia. La verdad es que estaba muy grave. Le agarró anemia y debieron hacerle una intervención quirúrgica. Estuvo toda la noche con respirador, porque perdió tanta sangre que le hicieron una transfusión y debían devolverle oxígeno al cuerpo”, manifestó.

Afortunadamente, la reggaetonera está estable y permanecerá unos días en el hospital descansando. Hasta el momento, María Becerra no ha dado más información sobre su estado de salud.

Pepe Ochoa “Utilizaron esta ventilación para que María pasase la noche. A las dos de la tarde, le quitaron la ventilación asistida y ahora está bien. María ahora está fuera de peligro”

María Becerra hospitalizada / Redes sociales

¿Por qué María Becerra fue hospitalizada de emergencia?

Según Ochoa, la crisis de salud de María Becerra pudo estar relacionada con el “embarazo ectópico” que sufrió hace algunos meses. No obstante, esta información aún no está confirmada.

“Sigue internada y va a estar internada varios días porque el cuadro fue bastante complicado. Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado”, puntualizó.

Cabe destacar que, en septiembre del 2024, la artista dio a conocer que había sido operada por un embarazo ectópico. En aquel entonces, sostuvo que la intervención salió muy bien.

“Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”, dijo en ese momento.

María Becerra hospitalizada / Redes sociales

¿Qué es un embarazo ectópico, condición que sufrió María Becerra?

De acuerdo con varios sitios especializados en medicina como ‘Mayo Clinic’, un embarazo ectópico es una condición en la que un óvulo fecundado se implanta y se desarrolla fuera del útero, generalmente en una de las trompas de Falopio.

A menudo, los síntomas incluye un ligero sangrado vaginal y dolores pélvicos. En casos más graves, puede ocasionar que las trompas de Falopio se abran repentinamente, derivando en un sangrado que puede poner en riesgo su vida.

Para evitar mayores complicaciones, los médicos recomiendan interrumpir la gestación. Esto se puede hacer con medicamentos o mediante una cirugía.

