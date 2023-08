Taylor Swift en México: Pablo Chagra y Ricardo Peralta fueron estafados por la misma persona

La tiktoker Phabs, conductora de “Se te estuvo di y di” de “La Saga”, también contó que este sujeto la amenazó por hacer la denuncia pública.

Luego de que Ricardo Peralta revelara que no pudo entrar a uno de los conciertos de Taylor Swift debido a que le clonaron los boletos, se da a conocer que el influencer y Pablo Chagra fueron estafados por la misma persona.

De acuerdo con esta conductora de “Se te estuvo di y di” del programa “La Saga” de Adela Micha, una persona que se hizo pasar un trabajador de OCESA se contactó con ella y le ofreció boletos para la serie de conciertos que dio la cantante estadounidense en el Foro Sol de la CDMX.

“Me dijo que él, al trabajar en esta productora de conciertos que también está ligada a esta boletera (Ticketmaster), me podía ofrecer boletos para Taylor Swift, sin los cargos por servicio. Me preguntó: ‘¿Tus amigos no quieren?’ y le dije: ‘pues déjame ver’”, indicó la creadora de contenido, Phabs.

Ella confío en que era una buena oportunidad para obtener las entradas, y les comentó a varios de sus conocidos, incluyendo a Pablo Chagra, quienes accedieron de forma inmediata.

“Me da mucha vergüenza porque yo fui el conecte con siete personas. Este c4br0n estafó a mis amigos con 68 mil 500 pesos, dinero que no tengo y este wey me jineteó”, indicó.

Asimismo, mencionó que este individuo, al que llama César “N”, no reembolsa el dinero de las entradas perdidas y hasta le asegura que nunca le mintió.

“Me pesa, pero también me pesa el dinero de mis amistades que confiaron en este wey porque yo les dije: ‘sí, confía’. Hoy, es día que no pagas. Hoy, es día que no diste boletos y te atreves a decirme que ¿en qué me mentiste?”, mencionó, al borde del llanto, dirigiéndose al llamado César “N” .

Phabs asegura que el estafador debe más de 60 mil pesos a las víctimas / Instagram: @taylorswift

Phabs asegura no ser la única víctima

Durante su denuncia, Phabs afirmó que, hasta el momento, existen 45 personas que han acusado a César “N” de haberlos estafado: “Tienen evidencia de que no lo has hecho una vez. Lo has hecho múltiples veces”, apuntó.

De igual forma, dejó en claro que responsabiliza a este sujeto de cualquier cosa que le pudiera pasar a ella, sus familiares o amigos: “No voy a permitir que me vuelvas a amenazar. Lo que hiciste fue una pasada de lanza”, sostuvo.

Para finalizar, invitó a este sujeto a que devolviera lo robado y aclaró que esta persona fue quien le regaló unos boletos a Ricardo Peralta, los cuales fueron cancelados de último momento.

Phabs reveló que esta persona la estuvo amenazando tras denunciar esta situación en redes sociales / Instagram: @seteestuvodiydi

